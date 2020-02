Xbox Series X, poche esclusive al lancio? Phil Spencer affronta la questione

Xbox Series X avrà poche esclusive disponibili al lancio? Phil Spencer ha affrontato l'argomento nel corso di un'intervista con Gamertag Radio, spiegando la propria visione per la prossima console Microsoft.



"Uno dei vantaggi del lavorare all'interno di Microsoft è che vedi da vicino lo sviluppo di qualsiasi cosa sia uscita su PC negli ultimi anni", ha detto Spencer. "Se guardiamo all'ecosistema PC, credo che oggi ci siano alcuni fra i giochi con la migliore grafica in assoluto che girano su configurazioni high-end, ma alcuni di loro funzionano alla grande anche su computer vecchi di qualche anno. La situazione dei motori grafici odierna si traduce nel fatto che gli sviluppatori possono sfruttare al massimo l'hardware che hanno a disposizione."



"Nel creare la nostra strategia per Xbox Series X abbiamo ovviamente considerato questo aspetto: volevamo costruire una console da gioco in grado di offrire assolutamente il meglio su di un televisore, dando modo agli autori di utilizzarne le risorse per dar vita ai giochi migliori possibile. Solo non volevamo farlo escludendo chiunque altro dall'equazione, e al tempo stesso desideravamo procedere a stretto contatto con gli sviluppatori per dargli modo di puntare al pubblico più vasto possibile. E sì, ci sono sempre dei compromessi."



"Non mi metterò a dire a tutti gli studi third party ciò che devono fare, ma ciò che vediamo nel mondo di oggi sono giocatori che vogliono divertirsi insieme ai loro amici, a prescindere dal dispositivo che possiedono. Persone che desiderano poter accedere alla più ampia selezione di giochi possibile e sviluppatori che vogliono utilizzare la migliore tecnologia. Abbiamo costruito la nostra strategia tenendo conto di tutti e tre questi input e siamo soddisfatti di dove ci troviamo adesso."