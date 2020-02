Xbox Series X, l'annuncio poteva essere un disastro, confida Phil Spencer

Phil Spencer ha ammesso che l'annuncio di Xbox Series X ai The Game Awards 2019 poteva rivelarsi un disastro e che a lui inizialmente l'idea non piaceva proprio. Comunque la storia ci dice che poi le cose sono andate in modo molto differente e ora ne può parlare con una certa soddisfazione.



Spencer ha fatto questa confidenza su Xbox Series X in un'intervista con Gamertag Radio, dove ha raccontato che è stata un membro del team marketing che ha proposto di svelare il design e il nome della console di nuova generazione durante i The Game Awards.



"Si è alzata in piedi e ha detto 'Dovremmo fare qualcosa di audace, qualcosa di mai fatto prima. Ammettiamolo, nell'ultima generazione non abbiamo raggiunto la posizione di mercato che volevamo. Non credo che miglioreremo facendo ciò che abbiamo sempre fatto. Proviamo qualcosa di nuovo'."



Con il senno di poi l'annuncio è stato un successo e ha permesso a Microsoft di anticipare Sony con PS5, ma Spencer ha ammesso che si sarebbe potuto rivelare un disastro: "Devi prendere certe decisioni senza sapere cosa ne verrà fuori. Tutte le scelte che faremo da qui al lancio... proveremo a fare le cose in modo diverso. Alcune andranno bene, altre meno, ma non saremo mansueti. Cercheremo di essere coraggiosi."



Xbox Series X è la console di nuova generazione di Microsoft in uscita nell'autunno del 2020. Rivediamo il trailer di annuncio di cui ha parlato Spencer nell'intervista.