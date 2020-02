Naraka: Bladepoint, il trailer di annuncio a 60fps

24 Entertainment ha pubblicato una nuova versione del trailer di annuncio di Naraka: Bladepoint identica alla vecchia, ma a 60fps. Guardandolo vi renderete conto da soli di quanto sia più fluido. Lo trovate in testa alla notizia, mentre in fondo alla stessa abbiamo messo la versione originale, così da permettervi di fare un confronto immediato.



Annunciato nel corso dei The Game Awards 2019, Naraka: Bladepoint è un action orientaleggiante che riprende elementi dagli Assassin's Creed e altri dagli action puri come quelli di PlatinumGames o di Devil May Cry. Dal filmato possiamo vedere le interazione ambientali, l'uso del rampino e alcuni spettacolari combattimenti all'arma bianca, dove non mancano gli effetti speciali. Trattandosi di un titolo essenzialmente multiplayer, bisognerà però vedere come il tutto renderà online e quali modalità di gioco saranno effettivamente disponibili.



Naraka: Bladepoint è stato annunciato soltanto per PC. L'uscita è prevista per il 2020, anche se ancora non esiste una data ufficiale da comunicare. Intanto potete visitare la pagina Steam del gioco