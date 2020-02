Locke & Key, la serie Netflix svela i suoi segreti in un account Instagram ufficiale

Netflix ha aperto un account Instagram ufficiale per Locke & Key, la nuova serie fantastica disponibile da qualche giorno nel catalogo del servizio di streaming video, consentendo in questo modo di esplorare i molti segreti della sua storia e della particolare ambientazione in cui si svolgono gli eventi.



Potete trovare l'account Instagram di Locke & Key a questo indirizzo: al momento contenente 18 post ognuno dei quali incentrato su un aspetto specifico della serie. Ogni post contiene immagini con foto o illustrazioni dalla serie o dalla graphic novel di riferimento, oppure video con trailer, spezzoni della serie TV o documentari che illustrano vari retroscena della produzione di Locke & Key.



"Ogni mistero ha la sua chiave" è lo slogan della serie e questo account Instagram in effetti lo segue alla lettera, svelando per ogni post un mistero della serie, o quantomeno facendo luce su alcuni dei suoi aspetti principali. Non vengono mostrati grandi spoiler, dunque non c'è da preoccuparsi di ottenere anticipazioni non volute, ma l'iniziativa è particolarmente ben fatta per coloro che vogliono conoscere meglio la serie Locke & Key, dal fumetto di Gabriel Rodriguez e Joe Hill alla trasposizione in forma di serie televisiva.



Potete vedere qualche esempio nei post riportati qua sotto, mentre per saperne ancora di più vi rimandiamo alla recensione della prima stagione di Locke a cura di Emanuele Gregori e allo speciale di Luca Forte sulle chiavi alla base della serie Netflix.