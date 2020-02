Locke & Key, scopriamo assieme le chiavi alla base della serie Netflix

Venerdì 7 febbraio debutterà su Netflix Locke and Key, la serie TV basata sull'omonima serie di fumetti. Questa affronterà l'arco narrativo chiamato "Welcome to Lovecraft", ovvero quello in cui i fratelli Tyler, Kinsey e Bode Locke si trasferiscono nell'antica casa di famiglia dopo la morte del padre. Qui i tre ragazzi scopriranno i segreti della Keyhouse e verranno a conoscenza degli enormi poteri e abilità derivati dall'utilizzo delle chiavi ivi nascoste. Proprio delle chiavi vorremmo parlarvi oggi raccontandovi quali, tra tutte quelle contenute nella graphic novel, sono quelle più iconiche e i loro effetti.

Chiave Omega È la prima chiave creata, ha un ruolo estremamente importante e apre la serratura della porta demoniaca. Non ci soffermiamo molto per non svelare troppo e per lasciarvi il gusto della scoperta guardando la serie Netflix.

Chiave dell'Echo La chiave Echo consente l'accesso alla porta del pozzo della Keyhouse permettendo il ritorno di uno spirito dal mondo dei morti al mondo dei vivi. Una volta rientrati dalla medesima porta però, lo spirito tornerà di nuovo nel mondo dei morti.

Chiave Fantasma La chiave fantasma se utilizzata nella corrispettiva porta permette di separare l'anima di chi attraversa la porta dal suo corpo, permettendogli di vagare come fantasma in tutti i terreni adiacenti alla Keyhouse. È presente nella serie con un ruolo importante e verrà utilizzata da Bode.

Chiave Apritesta Inserita alla base della testa di una persona la Chiave Apritesta permette di scrutare nella sua mente. Qui i ricordi e tutto ciò che riguarda la mente vengono rappresentati sotto forma di elementi fisici come cose o luoghi o esseri umani, i ricordi possono essere scambiati o addirittura rimossi dalla persona in questione.

Chiave Ombra Permette di controllare le ombre delle altre persone e le creature dell'ombra che si annidano nella Keyhouse e nei suoi dintorni, è fonte di estremo potere ed è una chiave molto pericolosa.

Chiave di Ognidove Permette di viaggiare in qualsiasi posto visualizzato nella mente di chi attraversa la porta. Anche questa avrà un ruolo centrale nella serie Netflix.

Chiave Carillon La Chiave Carillon permette, se inserita in uno speciale carillon, di riprodurre una melodia che obbliga chi l'ascolta a eseguire gli ordini di chi ha attivato la chiave; gli ordini possono essere dati finché la musica suona e solo se la persona sta ascoltando la melodia.

Chiave Gigante È una chiave dalle dimensioni maggiori rispetto alle altre e permette se utilizzata di trasformare l'utilizzatore in un gigante.

Chiave Hercules Schlussel La Chiave Hercules Schlussel è legata a una collana, l'utilizzatore può guadagnare forza e resistenza sovraumane.

Chiave Jester Apre un armadio che contiene altre chiavi e strumenti all'interno della Keyhouse.

Chiave Sfasatempo Permette di attivare un orologio a pendolo per osservare eventi del passato. Non si può interagire con essi e si possono osservare solo avvenimenti intercorsi dal gennaio 1775 al dicembre 1999.

Chiave Animale Usata nella giusta porta nella Keyhouse, questa chiave permette a chi attraversa la porta di trasformarsi in un animale. La trasformazione segue il concetto degli spiriti guida perciò ogni persona avrà una trasformazione in un animale differente. Rientrando dalla porta si avrà una trasformazione inversa, da animale a umano.

Chiave Alpha (o Chiave Fiammifero) Inserita nel petto di persone possedute, rimuove il demone dentro di loro. Una volta inserita trasforma immediatamente il demone in metallo sussurrante (il materiale delle chiavi) e questo comporta la morte del corpo che ospitava il demone. Nella serie Netflix il tutto viene mostrato con una enorme deflagrazione di fuoco causata dall'inserimento della chiave nel petto della persona.

Chiave del Filosofo Permette di utilizzare uno strumento in grado di osservare luoghi e persone in qualunque momento.

Chiave Angelo Se utilizzata in una serratura speciale permette di spiccare il volo e mantenersi in aria.

Chiave Riparatrice Scoperta da Bode, si tratta di una chiave particolare che apre un armadietto in grado di restaurare oggetti rotti (non di portare in vita persone) inseriti al suo interno. L'armadietto si adatta alla grandezza dell'oggetto in esso inserito e una volta fatto il fruitore deve chiudere l'armadietto. Una volta inserito l'oggetto, l'utilizzatore dovrà richiudere l'armadietto. Alla sua riapertura troverà l'oggetto riparato e di nuovo utilizzabile.

Chiave Cambiasesso e Chiave Cambiapelle La prima permette di cambiare il sesso di appartenenza (da uomo a donna e viceversa) mentre la seconda permette di cambiare razza. Nel caso della Chiave Cambiapelle, bisogna utilizzare lo specchio montato sulla cima della chiave per selezionare quale aspetto utilizzare.