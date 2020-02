Steam: SteamVR 2.0 e tante altre novità per il 2020

Valve ha svelato quali saranno le principali novità di Steam per il 2020, tra le quali SteamVR 2.0. L'occasione per farlo è stato il lungo resoconto dell'anno 2019, che si conclude proprio con alcune informazioni di massima su ciò che ci attende per l'anno in corso.



Purtroppo si tratta di un mero elenco e, complessivamente, le informazioni sono davvero scarse. Ad esempio su SteamVR 2.0 possiamo leggere: Il team è al lavoro su SteamVR 2.0, che presenterà numerosi miglioramenti dell'esperienza del cliente. Tutto qui.



Tra le altre novità segnaliamo l'arrivo delle colonne sonore acquistabili in maniera indipendente dai videogiochi cui sono tratte, dei nuovi esperimenti nei Laboratori di Steam disponibili per tutti, liste migliorate per mostrare agli utenti i contenuti più interessanti, app mobile rivista e tanto altro. Leggiamo:





Analisi approfondita dei dati - Abbiamo consultato molte analisi di terze parti che hanno analizzato l'andamento dei giochi su Steam (e la salute generale della piattaforma), sulla base della quantità limitata di dati pubblici disponibili. Dato che abbiamo accesso a più dati, abbiamo pensato che sarebbe stato utile fare le nostre analisi e condividere i risultati con una serie di post.

