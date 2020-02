Pokémon Home, nuovi dettagli da una FAQ giapponese

Una FAQ in giapponese ha svelato dei nuovi dettagli di Pokémon Home, servizio dedicato al mondo dei Pokémon in arrivo questo mese. Per prima cosa è stato chiarito che non c'è bisogno di un account Nintendo per usare Home, ma ne serve uno se si vogliono condividere i dati di Nintendo Switch, visualizzare i dati delle battaglie su Nintendo Switch, trasferire i dati di Home tra più apparecchi, o trasferire dalla Pokémon Bank usando un Nintendo Network ID.



Traduciamo: non è indispensabile registrare un account Nintendo, ma è meglio averne uno, altrimenti si perdono molte funzionalità dell'applicazione.



I non abbonati Premium avranno una cassa gratuita che permetterà di trasferire i Pokémon tra i Pokémon: Let's Go e Pokémon Spada e Scudo (insieme ai Mystery Gift). Se si vuole avere più di una cassa bisogna pagare. Inoltre non si possono spostare i Pokémon dalle casse Premium a quelle gratuite se non si è abbonati.



Speriamo che queste informazioni abbiano chiarito alcuni punti oscuri di Pokémon Home. per saperne di più, leggete il nostro speciale dedicato.