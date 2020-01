Pokémon HOME, tutto quello che c'è da sapere

A partire dal prossimo febbraio 2020, i fan della serie Game Freak potranno finalmente scaricare Pokémon HOME per Nintendo Switch o sistemi mobile. Questa app soppianterà la Banca Pokémon del 2013 che, ricordiamo, è incompatibile con Nintendo Switch e con i Pokémon usciti per la console ibrida, quindi Pokémon Spada e Scudo oppure Pokémon Let's Go, Eevee! e Let's Go, Pikachu! A lungo attesa, soprattutto per alcune feature storiche che erano assenti nelle ultime produzioni Game Freak, Pokémon HOME rappresenterà il punto di congiunzione tra le nuove espressioni del famosissimo franchise. Nintendo ha quindi aperto un sito web ufficiale che illustra il funzionamento e il costo di questo servizio perché, sì, prevede anche un piccolo abbonamento per chi vuole usufruire dei vantaggi Premium. Vediamo insieme di che cosa si stratta.

Nintendo ha semplicemente specificato che il servizio sarà esteso in futuro anche a Pokémon GO, la famosissima app per sistemi mobile. Purtroppo al momento non abbiamo altre informazioni o tempistiche.

Le basi

Partiamo dal principio. Pokémon HOME è un servizio basato su cloud per Nintendo Switch e dispositivi mobili compatibili che aiuterà gli allenatori a catalogare i loro pokémon, e quindi a conservarli in unico spazio per trasferirli da un gioco all'altro o scambiarli con amici o perfetti sconosciuti. Nulla vieta di installare l'app sia su Switch sia su un dispositivo mobile e poi usare lo stesso account per accedere al nostro spazio personale dalla piattaforma desiderata: questo faciliterà moltissimo la gestione dei nostri pokémon e, inoltre, garantirà dei piccoli vantaggi ai possessori di sistemi mobile. Le dinamiche cambiano però sensibilmente a seconda del gioco da cui o verso cui vogliamo trasferire i pokémon.

Per quanto riguarda Pokémon Spada e Scudo, una volta collegato il gioco a Pokémon HOME potremo spostare soltanto i mostriciattoli ottenuti nei due giochi per Switch. In altre parole, non potrete trasferire da Pokémon HOME a Pokémon Spada e Scudo un pokémon che avete ottenuto, per esempio, in Pokémon Let's Go, Pikachu! e che non compare nel PokéDex di Pokémon Spada e Scudo. Nel caso di Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! bisogna specificare che i mostri trasferiti dai due giochi a Pokémon HOME e poi da Pokémon HOME a Pokémon Spada o Scudo potranno essere riportati nuovamente a Pokémon HOME in qualsiasi momento ma non potranno mai più tornare in Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee!

I giocatori che hanno conservato i pokémon nella Banca Pokémon per Nintendo 3DS potranno finalmente recuperarli solo se sottoscriveranno un abbonamento di tipo Premium: a quel punto potranno spostare i mostriciattoli dalla Banca Pokémon o dai giochi per Nintendo 3DS a Pokémon HOME ma, una volta compiuta l'operazione, non potranno più riportarli nella Banca Pokémon. In occasione del lancio di Pokémon HOME, per tutto il mese successivo sarà possibile scaricare gratuitamente sia la Banca Pokémon sia il Pokétrasferitore, il software per Nintendo 3DS che effettivamente consente gli spostamenti: questo potrebbe essere il momento giusto per riesumare un Nintendo 3DS e spostare i pokémon che avete faticosamente catturato nelle predecenti generazioni.