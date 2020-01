Fortnite: Leviatano e Manzo-Boss nel negozio del 29 gennaio 2020

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2: è una delle poche certezze della vita. Vediamo dunque tutti i contenuti, tutti i dettagli e tutti i prezzi proposti oggi 29 gennaio 2020 dagli sviluppatori di Epic Games.

Nel negozio odierno di Fortnite Capitolo 2 troverete innanzitutto il Leviatano, skin leggendaria che torna a disposizione al suo solito prezzo di 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio. Notevole anche il ritorno del Manzo-Boss, costume epico da 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio: non si faceva vedere da un po'. I balletti in evidenza di oggi sono invece Fatti una risata, Passo Incrociato, e Armonia.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, con rispettivi prezzi. Dell'aggiornamento 11.50 si sono perse le tracce, ma domani dovrebbero comunque debuttare nuove sfide a tempo straordinario.

Sparkling lights ✨



Check out the new Mecha-jolly Wrap in the Item Shop now! pic.twitter.com/6SN5vEWGZp