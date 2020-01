Warcraft 3: Reforged, Blizzard accusata di downgrade

Warcraft 3: Reforged è stato appena lanciato per PC e già gli stanno piovendo addosso diverse accuse, tra le quali quella di downgrade. Secondo i giocatori la versione definitiva del gioco è peggiorata graficamente rispetto alla demo vista alla BlizzCon di due anni fa, quella dove il gioco ha fatto il suo esordio pubblico. In fondo alla notizia trovate un video esplicativo delle accuse, mentre cliccando qui trovate alcuni screenshot comparativi che lasciano poco spazio ai dubbi.



Non è ben chiaro quale sia stata la difficoltà nel mantenere quel dettaglio grafico. Peggiorare una rimasterizzazione è davvero strano, soprattutto per una casa prestigiosa come Blizzard. Del resto questo non è l'unico problema di Warcraft 3: Reforged, come leggibile nella notizia di annuncio della sua disponibilità. Che sia un altro segno delle difficoltà che sta attraversando la storica casa di sviluppo negli ultimi anni? Pensare che il Warcraft 3 originale uscì quasi intonso... altri tempi.