Cuphead per Nintendo Switch in offerta per celebrare il costume di Super Smash Bros. Ultimate

Cuphead per Nintendo Switch è in offerta, ossia è acquistabile con il 25% di sconto sul Nintendo eShop, per celebrare l'arrivo del costume per Mii in Super Smash Bros. Ultimate, introdotto con l'aggiornamento 7.0. Sbrigatevi però, perché per usufruire dello sconto avete tempo fino al 31 gennaio 2020, ossia pochi giorni.



Ne ha fatta di strada Cuphead, presentato come un'esclusiva per Xbox One, quindi apertosi ad altre piattaforme diventando uno dei giochi più rappresentativi di questa generazione. Se volete saperne di più su questo particolare platform, leggete la nostra recensione di Cuphead, in cui ne abbiamo detto:

Cuphead è un run and gun eccellente sotto ogni punto di vista: stilisticamente meraviglioso, vario come pochi altri titoli, pieno di idee e di trovate, ci ha letteralmente stregati dall'inizio alla fine. Se non fosse per una certa asciuttezza di contenuti e una vistosa rudezza nell'inserimento delle fasi platform, avrebbe meritato anche di più in termini di voto. Per il resto il titolo di StudioMDHR è un'esplosione di creatività che scoppia negli occhi del giocatore; un'esperienza ludica ed estetica complessa che non cede mai a compromessi. Sia che possediate Xbox One, sia che giochiate su PC, non lasciatevelo sfuggire.