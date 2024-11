La patch 2.0 di Warcraft 3: Reforged ha temporaneamente bloccato l'accesso al gioco originale

La patch 2.0 di Warcraft 3: Reforged avrebbe dovuto essere una buona notizia per tutti, ma così non è stato, almeno per ora, perché ha causato più di qualche problema a tanti giocatori europei . Il gioco è stato aggiornato per l'ennesima volta per via dei molti difetti emersi al lancio. Considerate che è uscito a gennaio 2020, quindi di anni ne sono passati parecchi e molti speravano che la versione 2.0 fosse quella risolutiva, che avrebbe reso giustizia allo storico strategico in tempo reale.

Festa rinviata

Peccato che la festa sia stata rovinata da un bug, almeno per ora. Ma andiamo con ordine. Dopo il lancio di Reforged 2.0, molti possessori della versione classica di Warcraft III (risalente al 2002) si sono ritrovati nell'impossibilità di giocarci. Inoltre hanno ricevuto un messaggio in cui era scritto: 'Questo account non ha una licenza di Warcraft 3 valida. Fai clic qui per acquistarne una'. Il link in questione portava però alla pagina di Reforged.

In tanti hanno condiviso la stessa situazione su Reddit, con alcuni che hanno dichiarato di aver avuto il gioco sull'account per quasi venti anni e di essere dispiaciuti di averlo perso. Tanti hanno però ipotizzato che si trattasse di un semplice bug... avendo ragione.

Poco dopo, Blizzard ha infatti ammesso la presenza del problema e ha spiegato in un post su X che sta lavorando per risolverlo: "I nostri server europei di Warcraft 3 stanno riscontrando alcuni problemi di accesso. Siamo inoltre a conoscenza di giocatori che hanno Warcraft 3 originale e non riescono ad accedere. Stiamo lavorando a una soluzione per tutti i problemi."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Di nostro possiamo confermarvi i problemi di accesso a Battle.net, nel nostro caso riscontrati provando a giocare con le edizioni rimasterizzate dei primi due capitoli, pubblicate da poco.