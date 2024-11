Warcraft: Remastered e Warcraft 2: Remastered annunciati e già disponibili su PC

Non solo, entrambi sono già disponibili da ora su Battle.net , rispettivamente al prezzo di 9,99 euro e 14,99 euro. Oppure troverete entrambi all'interno del Battle Chest di Warcraft Remastered lanciato sul Battle.net a 39,99 euro, che include i due giochi sopracitati, in aggiunta a Warcraft 3: Reforged, Warcraft: Orcs & Humans e Warcraft 2: Battle.net Edition. Se siete interessati trovate il tutto a questo indirizzo .

Durante la diretta per festeggiare il ventesimo anniversario di Warcraft, Blizzard ha annunciato Warcraft: Remastered e Warcraft 2: Remastered per PC, ovvero delle versioni che vantano un look rifatto e una serie di modifiche pensate per migliorarne l'esperienza di gioco.

Le novità delle remaster dei primi tre Warcraft

Per chi non la conoscesse, Warcraft è una serie di giochi di strategia in tempo reale più amate di sempre e ambientata nell'universo fantasy di Azeroth, che fa da sfondo anche a World of Warcraft e altri titoli Blizzard.

Cosa cambia rispetto agli originali? Si parla di un nuovo stile grafico rinnovato, supporto alle risoluzioni in alta definizione moderne e per i monitor widescreen, numerosi aggiornamenti dell'interfaccia utente e una serie di migliorie, come le barre della salute, la possibilità di selezionare più unità alla volta, indicatori di scelta rapida e molto altro ancora. Inoltre, Warcraft: Remastered include anche un museo con tutti i bozzetti originali del 1994 e contenuti inediti che hanno segnato l'inizio della serie, mentre la remaster del secondo capitolo permette di giocare in multiplayer su mappe classiche o personalizzate che supportano fino a 8 giocatori.

Ma non è finita qui, perché da oggi è disponibile l'aggiornamento 2.0 di Warcraft 3: Reforged, che nuove funzionalità, tra cui una veste grafica personalizzabile per i giocatori, che potranno scegliere tra tre diverse opzioni: la grafica di Reforged, quella del gioco classico e una nuova rinnovata con risoluzione aumentata per i sistemi moderni.