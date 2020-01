Warcraft 3: Reforged finalmente disponibile, ma con diversi problemi

Warcraft 3: Reforged è finalmente disponibile, ma non senza problemi visto che i giocatori denunciano disconnessioni in multiplayer, lag, difetti dell'interfaccia utente e qualche bug di troppo, alcuni dei quali decisamente fastidiosi.



Warcraft 3: Reforged è una versione riveduta e corretta di Warcraft 3, con modifiche alla grafica, all'interfaccia utente e ad alcuni piccoli elementi del gameplay. Purtroppo non tutto sembra essere andato per il verso giusto, almeno al lancio, visto che i giocatori parlano di disconnessioni continue dai server, di poca varietà e scarsa qualità delle nuove animazioni, di colori troppo saturi, di un'interfaccia utente che complica la selezione delle unità e di bug davvero fastidiosi come quello della sconfitta istantanea giocando le missioni della campagna principale. C'è anche uno strano bug che fa lanciare Reforged nonostante si voglia giocare a Warcraft III classico.



La sostanza è che molti consigliano di attendere qualche aggiornamento di Warcraft 3: Reforged prima di acquistarlo, perché in questo stato sta facendo rimpiangere la versione originale.