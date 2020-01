League of Legends, persino Faker perde la pazienza con Jump King

Faker è una vera e propria leggenda di League of Legends. Freddo, metodico e preparato, il giocatore dei T1 ha portato il suo team per ben tre volte sul tetto del mondo. Però anche lui a volte perde la pazienza. Per esempio dopo essere morto nel giro di pochi secondi a Jump King.



In una delle sue recenti dirette, Lee "Faker" Sang-hyeok, unanimemente riconosciuto come il più forte giocatore di League of Legends di sempre, è stato protagonista di un inusuale fuori programma. Mentre era in coda in attesa di entrare in gioco, Faker si è cimentato in una veloce sessione a Jump King, un indie game sviluppato dallo studio svedese Nexile. Un gioco piuttosto difficile, che richiede una grande precisione e per questo divenuto una vera e propria hit su Twitch.



Dopo un inizio piuttosto convincente, Faker ha sbagliato un salto, poi un altro, un altro e un altro ancora, cancellando in questo modo ore di progressi di gioco. Scocciato, Faker ha chiuso immediatamente Jump King e si è rimesso in attesa dell'inizio della partita di LoL. Non la reazione sguaiata di alcuni streamer occidentali, ma un comportamento piuttosto inusuale per uno come lui.