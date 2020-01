Facebook: privacy e dati raccolti da terze parti, nuove funzioni per gli utenti

Pare che finalmente qualcosa si stia muovendo presso Facebook, e in positivo, a proposito della privacy degli utenti (milioni e milioni, sul celebre social network). Dopo numerosi contrasti con le autorità di tutto il mondo e diverse sanzioni, sono in arrivo in questi giorni nuove funzionalità a tutto beneficio degli utilizzatori della piattaforma.

Le funzioni in arrivo su Facebook puntano a rendere l'utente più consapevole di come vengano gestite le sue informazioni personali su Facebook: pannelli dedicati alla privacy, che saranno presumibilmente introdotti nei prossimi giorni. Tanto per cominciare, a tutti gli utenti verrà sottoposto un pannello riepilogativo circa le proprie impostazioni della privacy: da qui potranno ricontrollare le impostazioni e modificarle a piacimento.

Ancora più importante l'introduzione dell'Off-Facebook Activity, una sorta di tool che mostrerà agli utenti in che modo Facebook garantisce l'accesso ai propri dati personali da parte delle terze parti; da qui si potranno inserire notifiche per i login su app e servizi di società terze rispetto a Facebook, ma sempre mediante il proprio account. Ciò permetterà finalmente di capire quali società raccolgono i propri dati, e in che modo li utilizzano. Il 2020 di Facebook comincia dunque con una svolta importante: ecco una prima immagine delle funzioni di cui vi abbiamo appena parlato.