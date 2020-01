Days Gone, l'aggiornamento 1.61 riduce drasticamente le dimensioni dell'installazione

L'aggiornamento 1.61 di Days Gone per PS4 riduce drasticamente le dimensioni dell'installazione del gioco, portandola da 60GB a 38GB. Curioso, visto che la patch stessa pesa circa 30GB. Probabilmente gli sviluppatori hanno lavorato per riorganizzare i file di gioco, in modo da liberare un po' di spazio sugli hard disk degli utenti. A ben vedere si tratta di un'ottima notizia, visto che il gioco in sé rimane lo stesso.



Per il resto le novità introdotte con l'aggiornamento 1.61 in Days Gone sono pochissime: si parla di alcuni bug finalmente risolti, di missioni sistemate e di un miglioramento generale della stabilità e dell'ottimizzazione, con quest'ultima che dovrebbe comprendere anche il taglio dello spazio d'installazione.



Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Days Gone, dove Francesco Serino ha scritto:

Occasione in parte sprecata per chi da certe premesse si aspettava un gioco più profondo e impegnativo, Days Gone rimane comunque un prodotto solido, completo, longevo, che non mancherà di fare proseliti. Interessante poi il supporto post lancio che, tra le altre cose, porterà nuove sfide e nuove modalità di gioco, magari anche più in linea con i gusti di chi, inizialmente, deciderà di guardare oltre. Permetteteci poi una menzione speciale al doppiatore italiano di Deacon St.John: di voci così ben modulate, nei videogiochi tradotti nella nostra lingua, se ne sentono raramente.