Google Play Store: download automatico delle app preregistrate in arrivo

Download automatico per i contenuti, per le app e per i giochi preregistrati sul Google Play Store? Questa nuova funzionalità potrebbe presto diventare disponibile per tutti gli utenti su smartphone: lo confermerebbero alcune stringhe di codice emerse di recente all'interno dell'app.

La scoperta è dei colleghi di XDA Developers, che hanno trovato riferimenti al download automatico dei contenuti preregistrati del Google Play Store all'interno della versione v.18.6.28. Ad oggi, di solito, quando un utente ha preregistrato un determinato contenuto nel Google Play Store, una notifica provvede ad avvisarlo non appena è disponibile il download; ma deve comunque essere l'utente ad avviare quest'ultimo. In futuro ci penserà direttamente il Google Play Store, con il download automatico del contenuto.

Non è tutto, perché secondo le ultime indiscrezioni Mountain View sarebbe al lavoro per introdurre un'utilissima opzione: quest'ultima permetterà di stabilire come effettuare il download, se solo in presenza di una connessione Wi-Fi o anche con i propri dati mobili. La nuova funzione dovrebbe essere introdotta con un nuovo aggiornamento, ma attualmente manca una data precisa per il rilascio.