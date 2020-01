Google Play Store: alcuni cambiamenti su android confondono gli utenti

"Ehi ma questo non è un bug, è una funzionalità!": una frase scherzosa spesso usata dagli utenti, quando una applicazione fa qualcosa di strano o di non previsto. DI recente, però, questa stessa frase descrive in modo accurato ciò che sta accadendo sul Google Play Store, e presto capirete anche a cosa ci riferiamo.

Qualche giorno fa gli utenti su smartphone android hanno cominciato a lamentarsi: non vedevano più le notifiche dei nuovi aggiornamenti per le loro app istallate. Le app si aggiornavano comunque, semplicemente senza renderne conto ai possessori dello smartphone android. Da qui l'intervento di AndroidPolice, che ha poi scoperto la verità: si trattava di una nuova funzionalità del Google Play Store, accompagnata alla mancanza di qualsiasi tipo di comunicazione da parte di Mountain View. Col risultato di confondere gli utenti.

La conferma pare sia arrivata nelle ultime ore proprio da Google: se non vedete più le notifiche circa gli aggiornamenti di app scaricate con il Google Play Store, beh... non è un bug, ma una nuova funzionalità dello store stesso. Per quanto apparentemente fastidiosa o assurda, è finalizzata a ridurre la quantità di notifiche giornaliere ricevute dagli utenti. Se dunque avete paura che le vostre app non si stiano aggiornando più, sappiate che non è così. Si aggiornano ancora, ma non ve lo dicono.