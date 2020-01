Dragon Ball Z: Kakarot, Unboxing della Collector's Edition

Estremamente atteso dai fan di Dragon Ball, Dragon Ball Z: Kakarot arriverà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 17 gennaio, e nel frattempo in redazione è arrivata la sontuosa Collector's Edition del gioco. Statuine e modellini non sono rari all'interno delle edizioni da collezione, ma da Bandai Namco, e per un gioco basato sulla serie Dragon Ball Z, ci si aspetta sempre un lavoro di fino. Il risultato non ha deluso, con il pezzo da 90 rappresentato dalla splendida e coloratissima statua di Goku e Gohan. Abbiamo deciso di mostrarvela in anteprima in tutti i suoi dettagli.



I contenuti di Dragon Ball Z: Kakarot Collector's Edition sono i seguenti:

- Una copia del gioco DRAGON BALL Z: KAKAROT

- Il Season Pass per i prossimi DLC previsti per il gioco

- Diorama 20x20x20 cm

- Artbook del gioco (25x30 cm)

- SteelBook

- Mappa del mondo di gioco (48x31 cm)