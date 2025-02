Dragon Ball Z: Kakarot presenta il DLC di Daima con un trailer

Più deboli ma tutt'altro che indifesi, i protagonisti della saga decidono di raggiungere il Regno Demoniaco e di trovare le Sfere del Drago di questo mondo per esprimere il desiderio di tornare normali, ma anche stavolta non si tratterà di una missione semplice e gli avversari da sconfiggere saranno davvero portentosi.

Daima - Avventura nel Regno Demoniaco consentirà ai giocatori di tuffarsi nel mondo di Dragon Ball Daima , la nuova ed entusiasmante serie animata dedicata all'opera di Akira Toriyama, in cui Goku e i suoi amici si ritrovano trasformati in bambini a causa di un piano ordito dal Re del Regno Demoniaco.

Una nuova avventura

Annunciato lo scorso ottobre, il DLC di Dragon Ball Daima per Dragon Ball Z: Kakarot ci coinvolgerà in un'avventura inedita e coinvolgente, in cui avremo la possibilità di esplorare il Terzo Mondo Demoniaco, le sue isole galleggianti e le misteriose piante Skyseed.

Nell'espansione torneremo a vestire i panni di Goku, pur in una versione diversa, e potremo contare sull'aiuto di Kaioshin, Glorio e Panzy, che ci forniranno il proprio supporto quando ne avremo bisogno sfruttando alcune abilità speciali e le combo Z.

I giocatori potranno inoltre provare una nuova esperienza di combattimento, legata all'introduzione di alcuni elementi specifici del DLC, come il Power Pole o la possibilità di effettuare la trasformazione in... mini Super Saiyan.