Pare che Avowed abbia fatto dei grandi numeri, superiori a quelli di Indiana Jones e l'antico Cerchio

Considerate che parliamo di "numero di giocatori" per via della presenza sin dal lancio su Game Pass , il servizio in abbonamento di Microsoft. Quindi ha senso capire in quanti abbiano voluto giocarci.

Tanti giocatori

mindGAME è la prima compagnia ad aver fornito delle stime su Avowed basate sull'analisi dei dati disponibili, ossia sul volume delle ricerche, sulle ore di streaming, sul coinvolgimento nei contenuti video, sui giocatori contemporanei di Steam e sul conteggio degli abbonati al Game Pass.

Dati a confronto tra Avowed e Indiana Jones e l'antico Cerchio

Considerando questi fattori, Avowed dovrebbe aver attirato circa 5,9 milioni di giocatori, lì dove Indiana Jones si è fermato a 4 milioni (un risultato considerato comunque positivo da Microsoft).

Non parliamo di vendite, che sono solo una parte del totale, ma visto che Avowed è stato sviluppato da Obsidian Entertainment, che è uno studio Xbox, e che non si tratta di una produzione colossale, Microsoft non dovrebbe avere di che lamentarsi per un risultato del genere (se fosse confermato). In fondo se hanno investito tanto sul Game Pass è perché vogliono che la gente giochi su Game Pass, mantenendo attivo l'abbonamento.

Comunque, vedremo se prima o poi saranno dati dei numeri ufficiali. Xbox è molto parca, da questo punto di vista, ma non si sa mai.