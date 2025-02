Quali sono i giochi in uscita a marzo su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch? Non c'è alcun dubbio: il piatto forte del mese è rappresentato da Assassin's Creed Shadows, il tanto atteso capitolo "giapponese" della serie Ubisoft, ma non mancano altri titoli di grande spessore, a cominciare dall'avventura cooperativa Split Fiction. I possessori di Nintendo Switch potranno divertirsi con Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, remaster dell'eccellente action RPG per Wii U firmato Monolith Soft, mentre per tutti gli altri arriveranno le meccaniche gestionali di Two Point Museum, le inquietanti atmosfere di Chernobylite 2: Exclusion Zone e di AI Limit, i combattimenti viscerali di The First Berserker: Khazan e le gare a base di distruzione di Wreckfest 2.

Two Point Museum In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 4 marzo Two Point Museum rilancia la serie gestionale di Two Point Studios dopo il grande successo riscosso da Two Point Hospital e Two Point Campus, mettendoci stavolta alle prese con la gestione di un museo. Le regole sono le solite: avremo il compito di costruire la struttura, gestirne le funzioni e renderla interessante per i visitatori, cercando al contempo di superare qualsiasi imprevisto. Una sala del nostro museo in Two Point Museum Naturalmente la formula non sarebbe completa senza l'umorismo tipico del team di sviluppo britannico, che si riflette anche e soprattutto sulle peculiarità dei reperti che avremo occasione di esporre, mentre ci confrontiamo con un'interfaccia disegnata per essere intuitiva ma al contempo con meccaniche dotate di uno spessore sorprendente, complice anche un sistema di progressione ben realizzato. Dal punto di vista grafico lo stile cartoonesco tipico della serie viene ribadito anche questa volta, alternando buffi personaggi, sequenze molto vivaci e scenari dotati di un certo grado di varietà, che spaziano dalle classiche sale di un museo d'arte alle gigantesche teche di una mostra preistorica, dai bizzarri oggetti di un'attrazione pop agli spazi più asettici e moderni di un centro dedicato alla divulgazione scientifica. Lo scheletro di un dinosauro in Two Point Museum Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Two Point Museum, il risultato finale di questi sforzi è un'esperienza solida e completa, molto ben rifinita già al lancio, dotata di un editor praticamente perfetto e capace di miscelare bene le sue diverse soluzioni.

Chernobylite 2: Exclusion Zone In accesso anticipato su PC dal 6 marzo Disponibile su accesso anticipato su Steam a partire dal 6 marzo, Chernobylite 2: Exclusion Zone si prepara a intraprendere un percorso che porterà il gioco a crescere e a migliorare nel corso del tempo, anche e soprattutto grazie ai feedback forniti dagli utenti. L'obiettivo naturalmente è quello di riuscire a confezionare un prodotto ancora più interessante e completo rispetto all'originale Chernobylite. Il protagonista di Chernobylite 2: Exclusion Zone si prepara ad affrontare una minaccia Torneremo dunque nella zona di esclusione di Chernobyl, alle prese con le meccaniche survival horror che caratterizzano la serie fin dagli esordi ma con un'importante novità legata al comparto narrativo, che in questo sequel potrà contare su di una struttura ricca e sfaccettata, piena di possibili ramificazioni sulla base delle scelte che andremo a compiere di volta in volta. La trama di Chernobylite 2: Exclusion Zone ci metterà al comando di un planewalker che si muove fra le diverse realtà parallele alla ricerca di una speciale energia e che dovrà affrontare una minaccia inaspettata, ovverosia la misteriosa Nebbia Nera che ha cominciato a diffondersi nella zona e potrebbe inghiottirla per intero, con tutte le terribili conseguenze del caso. Uno degli scenari di Chernobylite 2: Exclusion Zone Durante la campagna del gioco ci troveremo dunque a esplorare i luoghi abbandonati alternando una visuale in prima o in terza persona, facendo attenzione a eventuali creature mutanti e alle milizie che presidiano il territorio con l'ordine di eliminare qualsiasi intrusione, ricorrendo al nostro speciale equipaggiamento in caso di combattimenti.

Split Fiction In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 6 marzo Josef Fares e Hazelight Studios puntano ancora sulle avventure a base cooperativa con Split Fiction, un gioco che fa tesoro delle precedenti esperienze maturate dal team di sviluppo e ambisce a introdurre alcune soluzioni originali per il genere. La storia che viene raccontata è quella di Mio e Zoe, due giovani scrittrici che si ritrovano catapultate all'interno delle loro stesse storie. Mio e Zoe in uno scenario fantasy di Split Fiction Una appassionata di fantascienza, l'altra di fantasy, le due protagoniste restano in qualche modo intrappolate in un limbo creativo che attinge ai loro racconti, alternando scenari che si basano sull'immaginazione delle autrici e che presentano di volta in volta sfide differenti, che riusciremo a superare solo collaborando. Facendoci assistere dalla CPU o da un compagno umano, pur in presenza di una sola copia del gioco grazie al Pass Amici, dovremo sfruttare le abilità che caratterizzano Mio e Zoe e il loro equipaggiamento peculiare per superare prove sempre più complesse nell'ambito di sequenze frenetiche e altamente spettacolari, in cui il divertimento è assicurato. Uno dei portali di Split Fiction Abbiamo provato Split Fiction alcuni giorni fa, trovando il gioco molto ben raccontato e le protagoniste interessanti, ma soprattutto siamo rimasti colpiti dalla freschezza di un gameplay capace di mettere in campo una quantità sorprendente di idee, specie per quanto concerne la collaborazione fra i due personaggi.

Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 6 marzo Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars segna il ritorno di due jRPG classici nell'ambito di una riedizione che non mancherà di entusiasmare i nostalgici grazie agli scenari ridisegnati, ai modelli dei personaggi migliorati e alle sequenze di intermezzo, che in questo caso sono state impreziosite da coinvolgenti animazioni. Una scena di Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars È insomma quasi un remake, più che una remaster, quello che è stato realizzato per l'occasione: un pacchetto che può contare anche su di un'interfaccia meglio organizzata (con tanto di world map completamente rivisitata), su di un sistema di salvataggi automatici e su di una localizzazione in italiano realizzata con maggiore cura rispetto a quella originale: ne abbiamo parlato in uno speciale con tutto quello che sappiamo su Suikoden I&II HD Remaster.

WWE 2K25 In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S il 14 marzo Il gioco di wrestling prodotto da 2K Games torna con una nuova edizione che mira a migliorare ulteriormente la formula introdotta di recente dalla serie, andando ad arricchire il roster, a rifinire il gameplay e ad aggiungere alcune modalità inedite per la gioia degli appassionati: WWE 2K25 è tutto questo e molto altro ancora. Roman Reigns in WWE 2K25 Il fulcro dell'esperienza è rappresentato ancora una volta dalla modalità 2K Showcase, dedicata alla storia della Bloodline: la celebre stable che ha portato Roman Reigns all'apice della sua carriera affonda le proprie radici nelle vicende di due famiglie leggendarie, che potremo rivivere attraverso una sequenza di incontri iconici, con anche la possibilità di modificarne l'esito e riscrivere gli eventi. Fra le novità più importanti di questa edizione c'è inoltre The Island, un contenuto disponibile esclusivamente sulle piattaforme di attuale generazione che propone una sorta di carriera rivisitata, in cui ci troveremo a partire dal basso ed esplorare le zone dell'inedita ambientazione nel tentativo di farci un nome e impressionare il Tribal Chief al fine di ottenere un contratto. La Bloodline in WWE 2K25 Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nel nostro provato di WWE 2K25, gli sviluppatori di Visual Concepts hanno lavorato sodo per arricchire il pacchetto e fargli superare quota trecento personaggi, ma anche per ripulire le interazioni e rendere l'azione ancora più dinamica ed esplosiva, eliminando i residui di legnosità che ancora affliggevano la gestione degli atleti.

Assassin's Creed Shadows In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 20 marzo Assassin's Creed Shadows esaudisce finalmente una delle richieste più frequenti da parte dei fan della serie Ubisoft, consegnandoci un capitolo ambientato nel Giappone feudale in cui seguiremo le vicende di due differenti protagonisti: Naoe, un'abile shinobi che decide di entrare nella Confraternita degli Assassini, e Yasuke, un inarrestabile guerriero che con lei condivide il desiderio di giustizia. Per la prima volta, la formula del doppio personaggio è stata sfruttata appieno e consente di passare da un combattente all'altro in qualsiasi momento della campagna, andando a sfruttare le diverse abilità della coppia: Naoe può intrufolarsi negli avamposti nemici in silenzio, effettuare eliminazioni a sorpresa e arrampicarsi su qualsiasi edificio, mentre Yasuke indossa una pesante armatura e affronta i nemici di petto, sbaragliandoli grazie alla sua straordinaria potenza. Nel mezzo del sanguinoso conflitto che ha segnato l'ascesa di Oda Nobunaga, ci troveremo a visitare i suggestivi scenari nipponici del XVI secolo e a schierarci a difesa dei più deboli, nell'ambito di una trama che sicuramente rimetterà al centro la secolare guerra fra Assassini e Templari, portando sullo schermo versioni romanzate delle figure più rilevanti di questa epoca. Yasuke e Naoe all'attacco in Assassin's Creed Shadows Meccaniche come l'uso del rampino, la possibilità di cimentarsi con missioni non lineari e un grado di distruzione inedito per quanto concerne le ambientazioni puntano a elevare l'esperienza di questo capitolo, che ha subito nel tempo più di un rinvio al fine di arrivare all'appuntamento con il lancio nelle migliori condizioni possibili. Avete letto il nostro provato di Assassin's Creed Shadows?

Wreckfest 2 In accesso anticipato su PC dal 20 marzo La straordinaria tecnologia di deformazione delle carrozzerie messa a punto da Bugbear Entertainment torna in azione con Wreckfest 2, nuovo episodio della serie corsistica a base di tracciati sterrati, derapate, veicoli improbabili e distruzione indiscriminata, che arriva a quasi sette anni dal debutto del primo capitolo, scegliendo la strada dell'accesso anticipato su Steam. Uno degli impatti di Wreckfest 2 Si tratta ormai di un approccio consolidato per questo franchise, che nel corso degli anni è cresciuto in maniera esponenziale, consegnando ai numerosi appassionati un'esperienza che mancava da parecchio tempo, e che fra le sue tante modalità include naturalmente anche i celebri demolition derby, in cui vince chi riesce a mettere fuori uso tutte le altre vetture riuscendo ancora a marciare al termine della sfida. Per il sequel, gli sviluppatori hanno messo a punto un motore fisico ancora più sofisticato e realistico, capace di valorizzare ogni singolo impatto e di produrre danni plausibili, che si riflettono sia sulla carrozzeria che sui meccanismi interni dei mezzi coinvolti, aumentando il grado di divertimento legato a ogni stipulazione disponibile. Due vetture si scontrano in Wreckfest 2 Durante l'accesso anticipato assisteremo senz'altro all'introduzione di tante novità, gare sempre più folli a bordo dei veicoli che meno ci aspetteremmo di vedere in un contesto simile: dopo gli autobus, i camion e i tosaerba cosa si inventeranno i ragazzi di Bugbear Entertainment?

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition In uscita su NSW il 20 marzo Nintendo ha ampiamente dimostrato di saperci fare con le remaster, e Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition porta avanti questo filone nella maniera migliore possibile, segnando il debutto su Nintendo Switch dell'eccellente action RPG sviluppato da Monolith Soft, pubblicato originariamente su Wii U nel 2015: ben dieci anni or sono. Uno degli scenari di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition La trama del gioco racconta di come la razza umana abbia cercato disperatamente di abbandonare la Terra, condannata da un terribile conflitto fra specie aliene ostili, mettendo il maggior numero possibile di persone su gigantesche navi spedite nello spazio alla ricerca di una nuova, possibile casa. Il pianeta Mira sembra rispondere a queste esigenze, ma gli esseri umani saranno i benvenuti? Al comando di un agente speciale incaricato di ritrovare la White Whale, l'arca su cui viaggiavano molti dei sopravvissuti, ci troveremo ad affrontare complesse fasi esplorative e spettacolari combattimenti a bordo degli Skell, sofisticati esoscheletri meccanici che ci consentiranno di tenere testa ad avversari sempre più forti, come gli alieni che hanno portato la loro guerra fino a noi. Uno dei personaggi di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Come abbiamo scritto nello speciale su cosa dovete sapere su Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, questa edizione include anche dei contenuti inediti, nella fattispecie un capitolo extra che promette di portare avanti la storia e di aprirci le porte a una zona inedita di Mira, gettando eventualmente le basi per il prossimo capitolo della saga.

Bleach: Rebirth of Souls In uscita su PC, PS4, PS5 e NSW il 21 marzo L'imbattibile Ichigo Kurosaki sta per tornare in Bleach: Rebirth of Souls, un frenetico arena fighter basato sulla celebre opera di Tite Kubo, in cui potremo dar vita a spettacolari scontri fra i personaggi più famosi dell'anime, attingendo a un repertorio di mosse devastanti che riproducono in maniera fedele le tecniche dei protagonisti della serie. Una sequenza spettacolare di Bleach: Rebirth of Souls Prodotto da Bandai Namco per celebrare il ventesimo anniversario del manga, insieme alla nuova riduzione animata Thousand-Year Blood, Bleach: Rebirth of Souls prova insomma a riproporre una formula molto ben collaudata, quella dei vari Ultimate Ninja Storm, andando però ad aumentare in maniera significativa lo spessore del sistema di combattimento. In tal senso, gli sviluppatori hanno sfruttato il concetto di Konpaku e di Reishi per donare alla barra dell'energia vitale dei personaggi una caratterizzazione molto specifica, che permette di entrare nella difesa del nemico e infliggere un colpo dirompente non appena vengono soddisfatte determinate condizioni, mettendo una seria ipoteca sull'esito dello scontro. Ichigo si prepara a colpire in Bleach: Rebirth of Souls Non mancano tuttavia meccaniche legate a un'eventuale rimonta, come il tradizionale Risveglio: una trasformazione del personaggio che si attiva quando si trova in grande difficoltà e ne rivoluziona il repertorio e le abilità, rimettendolo in carreggiata: abbiamo parlato di questo e altro nel nostro speciale dedicato a Bleach: Rebirth of Souls.

Killing Floor 3 In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 25 marzo Ambientato diversi anni dopo gli eventi dei primi due capitoli della serie, Killing Floor 3 ci dà il benvenuto nell'inquietante futuro del mondo dopo l'invasione dei feroci Zed, l'arma biologica sviluppata da una megacorporazione che è sfuggita al controllo e ha messo in ginocchio il pianeta, massacrando la popolazione innocente. Gli Zed possono essere fatti a pezzi in Killing Floor 3 L'unica forza che sembra in grado di contrastare l'avanzata di questi mostruosi mutanti è il gruppo Nightfall, composto da specialisti armati fino ai denti ed equipaggiati con abilità e dispositivi speciali, che vengono inviati nelle zone più calde per farsi largo fra le orde di nemici e colpire obiettivi specifici, nel disperato tentativo di annientare la minaccia. Come abbiamo scritto nel nostro provato di Killing Floor 3, lo sparatutto a base cooperativa sviluppato da Tripwire Interactive ripropone l'impianto che finora ha decretato il successo della serie, catapultandoci all'interno di frenetiche battaglie in un team composto da cinque partecipanti, selezionando una classe fra le sei disponibili. Orde di Zed avanzano verso di noi in Killing Floor 3 Mosso dal potente Unreal Engine 5, che garantisce l'impiego delle più recenti tecnologie a supporto del comparto visivo, il gioco includerà al lancio sette mappe e nuove tipologie di nemici con cui confrontarsi, capaci di arricchire il gameplay grazie alla loro capacità di dar vita a situazioni inedite, specie per quanto concerne lo sviluppo verticale dell'azione.

AI Limit In uscita su PC e PS5 il 27 marzo AI Limit tenta la strada dei soulslike in stile anime catapultandoci in un futuro oscuro e distopico, in cui l'umanità sta per estinguersi e una ginoide immortale, Arrisa, viene incaricata di esplorare le rovine della città di Havenswell per trovare una risorsa che possa aiutare i sopravvissuti a invertire la rotta, donando nuova vita al pianeta. La protagonista di AI Limit La missione non si prospetta facile, visto che il percorso che Arrisa dovrà seguire è pieno di insidie e avversari formidabili, fra guerrieri misteriosi e mostri meccanici che non mancheranno di metterci in seria difficoltà, innescando gli inevitabili game over e le ripartenze che caratterizzano da sempre questo sottogenere videoludico. Abbiamo provato AI Limit lo scorso ottobre, parlando dei tanti punti in comune fra questo titolo e Code Vein, che portava sullo schermo uno stile molto simile, sempre con una grafica in cel shading e un'ambientazione ugualmente post-apocalittica, riuscendo peraltro a sfruttare in maniera brillante quelle soluzioni per consegnarci un'esperienza solida e convincente. Arrisa si prepara a colpire in AI Limit Il titolo sviluppato dal team cinese Sense Games riuscirà a fare altrettanto? Di certo i presupposti sono interessanti e la demo stabiliva in maniera molto chiara che gli autori hanno scelto un approccio decisamente hardcore: ancora pochi giorni e scopriremo se alla fine c'è stato un qualche ripensamento sul fronte del bilanciamento della difficoltà.

Atomfall In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S il 27 marzo Atomfall si pone come la prima nuova proprietà intellettuale di Rebellion da diversi anni a questa parte: il team inglese, che per molto tempo si è focalizzato sulla serie Sniper Elite e sul suo spin-off Zombie Army, è pronto a raccontarci un'affascinante storia ambientata in un 1960 alternativo in cui l'incidente nucleare di Windscale ha avuto il peggior esito possibile. Un'inquietante costruzione in Atomfall La catastrofe ha dato vita a un'enorme zona di quarantena nel Lake District ed è lì che il protagonista del gioco si ritrova, privo della memoria e senza sapere cosa lo abbia condotto in quel luogo così inospitale e pericoloso. L'imperativo è però sopravvivere, e così l'uomo si procura cibo, risorse e materiali utili a rifugiarsi e affrontare eventuali insidie. Ben presto scopre che il territorio è presidiato da fazioni ostili, mercenari armati e culti misteriosi, dunque dovrà imparare a muoversi silenziosamente e trovare il momento migliore per attaccare, recuperando qualsiasi arma e le poche munizioni disponibili nel tentativo di trovare una via di uscita da questo incubo spaventoso. Il nostro personaggio si è procurato un'arma in Atomfall Caratterizzato da una struttura sfaccettata, piena di possibili diramazioni, il titolo di Rebellion ci permetterà di compiere numerose scelte e accettarne le conseguenze, stringendo eventualmente delle alleanze o dichiarando guerra a determinati gruppi e plasmando in questo modo il corso degli eventi: ulteriori dettagli li trovate nel nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Atomfall.

The First Berserker: Khazan In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 27 marzo Utilizzando come base l'affascinante universo di Dungeon Fighter Online, The First Berserker: Khazan è un action RPG dotato di un sistema di combattimento estremamente viscerale e dinamico, che riprende le meccaniche dei soulslike per quanto concerne aspetti come la precisione delle mosse, il tempismo e la strategia che domina ogni singolo scontro. Uno dei combattimenti di The First Berserker: Khazan Il protagonista dell'avventura, Khazan appunto, è un potente generale finito in esilio e privato dei ricordi per mano di un manipolo di traditori che è determinato a ritrovare e uccidere, costi quel che costi. La furia del personaggio viene ben rappresentata dal suo peso sullo schermo, dalle armi dirompenti che impugna e dal sangue che sgorga copioso dopo ogni colpo inferto. Le meccaniche del gameplay includono tuttavia anche risvolti raffinati, in stile Sekiro: Shadows Die Twice, vedi la possibilità di deviare gli attacchi al fine di aprire la guardia del nemico, coglierlo alla sprovvista e affondare con estrema violenza le nostre potenti manovre, supportati da un impianto che appare sorprendentemente elegante e ben rifinito. Lo scontro con un boss in The First Berserker: Khazan Abbiamo provato The First Berserker: Khazan lo scorso settembre e ci è sembrato una bomba: pur al netto di un level design non sempre all'altezza delle aspettative, il lavoro svolto da Neople con questo titolo appare davvero ispirato e convincente, dunque non vediamo l'ora di poter mettere le mani sulla versione completa del gioco.