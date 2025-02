Split Fiction svela il ritorno del Pass Amici per giocare in due con una sola copia, ora è anche cross-play

Non solo, questa volta il Pass Amici è stato potenziato e ora supporta anche il cross-play tra PC, PS5 e Xbox Series X|S . Ad esempio, ora un giocatore che ha comprato Split Fiction su PS5 può giocare assieme a un amico in possesso di Xbox Series X|S o PC, senza che quest'ultimo acquisti una seconda copia.

Il Pass Amici permette di giocare anche a una versione di prova gratuita

Non è finita qui. Nel caso in cui nessuno dei due utenti sia in possesso di una copia di Split Fiction, con il Pass Amici è possibile giocare a una versione di prova gratuita di Split Fiction e avere un assaggio dell'avventura.

Si tratta sicuramente di un'ottima iniziativa, specie considerando che, come It Takes Two e A Way Out, anche Split Ficition è un'avventura da giocare in due dall'inizio fino ai titoli di coda. Il gioco segue le vicende di Mio e Zoe, due ragazze che vengono assunte in una compagnia che sperimenta con universi immaginari simulati. A causa di una svista, le due ragazze finiscono per utilizzare lo stesso simulatore e dovranno trovare un modo per tornare alla realtà, esplorando due universi distinti, uno di stampo futuristico e l'altro fantasy.

Split Fiction sarà disponibile nei negozi a partire dal 6 marzo su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, Epic Games Store ed EA App). Se volete saperne di più, ecco le nostre impressioni dopo aver provato il nuovo titolo di Hazelight Studios.