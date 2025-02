Grok 3 di xAI è disponibile gratuitamente per un periodo limitato

Elon Musk annuncia che il nuovo modello di intelligenza artificiale sarà accessibile a tutti, ma con limitazioni per gli utenti non paganti.

Elon Musk ha annunciato che il nuovo Grok 3, il modello linguistico più avanzato di xAI, sarà accessibile gratuitamente per un periodo limitato. Tuttavia, la società non ha specificato quanto durerà questa promozione, lasciando un margine di incertezza sulla disponibilità futura della versione free. Per provare Grok 3, basta accedere alla sezione Grok su X (ex Twitter) o tramite l'app standalone, facendo attenzione a selezionare Grok 3 nel menu a tendina invece di Grok 2. Con l'introduzione di questa nuova versione, gli utenti potranno testare due nuove modalità di utilizzo: "Think" e "DeepSearch", funzioni avanzate che sfruttano la potenza della nuova generazione di modelli linguistici di xAI. Tuttavia, gli utenti premium avranno comunque un accesso privilegiato, con funzionalità esclusive e priorità sulle risorse computazionali.

Le funzionalità esclusive per gli utenti a pagamento Mentre la versione gratuita di Grok 3 è accessibile a tutti, gli utenti X Premium+ (abbonamento da 40 dollari al mese) e gli iscritti a SuperGrok (30 dollari al mese) avranno maggiori vantaggi e accesso anticipato alle funzionalità avanzate. Tra i benefici riservati agli utenti paganti troviamo: "Big Brain" Mode: una modalità che consente di affrontare problemi complessi di matematica, scienza e programmazione, utilizzando maggiore potenza di calcolo.

una modalità che consente di affrontare problemi complessi di matematica, scienza e programmazione, utilizzando maggiore potenza di calcolo. Priorità di accesso ai server: gli utenti free potrebbero trovarsi di fronte a limitazioni durante i periodi di maggiore affluenza.

gli utenti free potrebbero trovarsi di fronte a limitazioni durante i periodi di maggiore affluenza. Generazione illimitata di immagini: chi è abbonato a SuperGrok non avrà limiti nella creazione di immagini generate dall'IA.

chi è abbonato a SuperGrok non avrà limiti nella creazione di immagini generate dall'IA. Accesso anticipato a nuove funzionalità: tra cui Voice Mode, una modalità vocale che sarà disponibile prima per gli utenti premium. Grok 3 è stato presentato ufficialmente con una diretta streaming in cui Musk lo ha descritto come "un ordine di grandezza più potente" rispetto a Grok 2. Secondo xAI, alcuni modelli della nuova famiglia sarebbero in grado di ragionare in modo simile agli esseri umani, una caratteristica che può essere attivata tramite l'opzione "Think", pensata per affrontare domande più complesse in ambito scientifico, matematico e informatico. Inoltre, Grok 3 introduce DeepSearch, una funzione che xAI descrive come "la prossima generazione dei motori di ricerca", capace di fornire riassunti dettagliati e contestualizzati per ricerche approfondite.