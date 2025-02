Alcuni utenti hanno riportato che un teaser di Tony Hawk's Pro Skater è comparso in Call of Duty: Black Ops 6, per la precisione all'interno della mappa multiplayer Grind: come si può vedere nel post qui sotto, è presente il logo della serie e una data: 4 marzo 2025.

Ci aspettiamo dunque che il 4 marzo arrivi un annuncio relativo all'eventuale ritorno del celebre gioco di skateboard, ritorno di cui si parla ormai da diverso tempo e che proprio negli ultimi giorni è stato al centro di una serie di rumor che, a questo punto, possiamo dare come confermati.