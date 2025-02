OPPO Find N5, il nuovo pieghevole è ufficiale ed è sorprendentemente sottile

Nel settore degli smartphone, una delle principali novità negli ultimi anni è rappresentata senz'ombra di dubbio dai modelli pieghevoli, i quali permettono di offrire display dalle grande diagonali senza perdere in portabilità. In particolare, dopo mesi e mesi di innumerevoli rumor e indiscrezioni, OPPO ha ufficialmente tolto il velo a Find N5 , il suo nuovo modello di smartphone pieghevole con uno spessore a dir poco sorprendente: scopriamone insieme tutte le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di OPPO Find N5 risiede nel suo spessore davvero sottile, pari ad appena 4,21 millimetri quando completamente aperto , che aumentano invece a 8,93 millimetri quando è chiuso. Il nuovo modello misura rispettivamente 160,87 millimetri in lunghezza e 145,58 millimetri in larghezza, nello stato di apertura completa. Sul lato anteriore troviamo un display OLED di tipologia LTPO da 8,12 pollici di diagonale con risoluzione 2248 x 2480 pixel, e frequenza d'aggiornamento variabile con un massimo di 120 Hz. Esternamente è invece presente un display da 6,62 pollici di diagonale con risoluzione 2616 x 1140 pixel. Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troviamo un sensore principale Sony LYT-700 da 50 megapixel con apertura f/1.56, accompagnato da un sensore a periscopio da 50 megapixel con apertura f/2.7 e un sensore ultra-wide da 8 megapixel con apertura f/2.2.

OPPO Find N5: colorazioni e prezzi

Il nuovo modello di smartphone pieghevole sarà disponibile sul mercato cinese dal prossimo 28 febbraio, rispettivamente nelle colorazioni Misty White e Cosmic Black, con un prezzo suggerito di 2499 dollari di Singapore, pari indicativamente a 1787 euro.

OPPO Find N5

Non conosciamo ancora un prezzo e una precisa data d'uscita per il mercato italiano, che saranno sicuramente divulgati a breve dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli a tal proposito da OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.