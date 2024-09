La serie Tony Hawk's Pro Skater “ha un futuro”, arriva la conferma per il 25° anniversario

Al termine del post, il leggendario skater afferma: "Grazie ad Activision, Neversoft (RIP) a tutti voi che avete giocato a Tony Hawk's Pro Skater in quegli anni formativi. Non posso fare altre anticipazioni sul futuro della serie, ma ci sarà un futuro...".

Un nuovo gioco o una raccolta di remake?

A questo punto non resta che attendere novità da parte di Activision Blizzard, con la speranza che non ci voglia troppo tempo. Tony Hawk's Pro Skater 5, l'ultimo (e deludente) capitolo della serie principale, risale ormai al 2015, mentre nel 2020 è arrivata la celebrata raccolta di remake Pro Skater 1 + 2 su console e PC.

Stando a un report di DidYouKnowGaming sulla base di una fonte all'interno di Blizzard Albany (prima conosciuta come Vicarious Vision), lo studio aveva proposto un pitch per dei remake di Tony Hawk's Pro Skating 3 + 4, vista l'ottima accoglienza per i rifacimenti dei primi due giochi. Tuttavia Activision Blizzard ha preferito dirottare le risorse e il personale dello studio per supportare lo sviluppo della serie Call of Duty.

Quali sono le vostre speranze per il futuro di Tony Hawk's Pro Skater? Vorreste vedere un nuovo gioco o un remake del terzo e quarto capitolo? Fatecelo sapere nei commenti.