L'ultimo aggiornamento di PS5 introduce pubblicità nella dashboard

A quanto pare l'ultimo aggiornamento di PS5 introduce una serie di pubblicità nella dashboard relative ai giochi presenti nella libreria: trailer, post di blog, contenuti informativi di vario genere provenienti da fonti ufficiali ma piuttosto invadenti e impaginati in maniera confusionaria.

Nel tweet qui sotto trovate alcuni esempi, con la schermata relativa a Warhammer 40.000: Space Marine 2 che pubblicizza un trailer esplicativo, quella di Final Fantasy 7 Rebirth che rimanda ai voti della stampa internazionale, quella di Star Wars: Battlefront 2 che richiama lo Star Wars Day e così via.

Abbiamo provveduto a scaricare e installare l'aggiornamento in questione al fine di verificare se questa impostazione riguardi o meno anche l'Italia, ma per il momento pare di no. Stando ad alcune testimonianze su Reddit, tuttavia, la sensazione è che sia in atto un rollout a livello internazionale.

Le pubblicità sono comparse dapprima sulle PS5 americane e poi, col passare delle ore, hanno invaso anche la dashboard di utenti che si trovano in altri paesi, inclusa l'Europa, mentre sui social si moltiplicano le lamentele per l'introduzione di una funzionalità così invasiva e bruttarella.