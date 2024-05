Tony Hawk’s 3 + 4: Activision avrebbe cancellato il progetto per spostare Vicarious su Call of Duty

Come spiegato da una fonte all'interno dello studio a DidYouKnownGaming, inizialmente l'obiettivo era quello di includere i primi quattro giochi della serie in un'unica raccolta, con l'idea che successivamente è stata scartata per realizzarne una più contenuta, ovvero Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 , uscito nel 2020 su PC e console, con dei rifacimenti del terzo e quarto capitolo della serie in programma per un secondo momento.

Stando alla ricostruzione offerta da Liam Robertson di DidYouKnownGaming, Activision Blizzard avrebbe rifiutato un pitch per una seconda raccolta di remake dei giochi Tony Hawk's Pro Skating 3 + 4 realizzata da Blizzard Albany, all'epoca Vicarious Visions, preferendo dirottare gli sforzi dello studio sulla serie Call of Duty.

Il cambio di strategia di Activision

"Alla fine è diventato chiaro che non avevamo tempo per realizzare più di una raccolta con Tony Hawks 1 e 2, quindi l'idea di continuare e pubblicare successivamente 3 + 4 in qualche modo era sul tavolo", ha dichiarato la fonte del canale.

I piani tuttavia sono mutati nel tempo e, nonostante l'ottima accoglienza per i primi due remake, Activision Blizzard rifiutò la proposta di realizzare una seconda raccolta, preferendo impiegare Vicarious Vision come studio di supporto di Call of Duty, nonché come co-sviluppatore di Diablo 2: Resurrected.

Parliamo di dettagli non ufficiali, ma in parte corroborati dalle dichiarazioni di Tony Hawk condivise nel 2022. Il celebre skater aveva spiegato che una seconda raccolta era effettivamente in programma, ma era stata cancellata dopo l'acquisizione di Vicarious Vision da parte di Activision Blizzard.

"Questo era il piano, anche fino alla data di uscita di 1 e 2", aveva detto Hawk. "Stavamo facendo il 3 e il 4, poi Vicarious è stata assorbita, e poi stavano cercando altri sviluppatori, e poi è finita".

"La verità è che Activision stava cercando di trovare qualcuno per fare il 3 e il 4, ma non si fidavano di nessuno come avevano fatto con Vicarious. Così hanno accettato altre proposte da parte di altri studi, del tipo: "Cosa faresti con Tony Hawk's Pro Skater?" E non gli è piaciuto nulla di quello che hanno sentito, e poi è finita lì. Chi lo sa? Forse quando le acque si calmeranno, troveremo una soluzione. Non si sa mai. Non avrei mai pensato che avremmo rifatto l'1 e il 2 20 anni dopo l'uscita".

Oltre a questo retroscena sulla serie Tony Hawk's Pro Skating, il video parla anche di un presunto gioco Donkey Kong, sempre in sviluppo presso Vicarious Visions, che purtroppo non ha mai visto la luce.