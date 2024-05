La Corea del Sud vuole espandersi nel mercato console e collaborare con Sony, Nintendo e Microsoft

Tuttavia il paese rappresenta solo l'1,5% del mercato console totale , un settore che ora il paese guarda con grande attenzione, con l'obiettivo di raggiungere i giocatori che giocano su console, che rappresentano il 40% del totale in USA ed Europa, almeno secondo i dati del ministero.

Come segnalato da GamesIndustry.biz, ad oggi quello della Corea del Sud è il quarto mercato più grande su scala globale , con ben 16,2 miliardi di dollari spesi dai giocatori lo scorso anno.

Il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Corea del Sud ha dichiarato che intende far espandere il paese nel mercato console entro il 2028 con degli investimenti governativi, per rivitalizzare l'industria videoludica locale, principalmente legata a titoli mobile.

Lies of P e Stellar Blade sono stati solo un antipasto?

Lies of P

Il vice ministro Jeon Byeong-geuk ha affermato che lo stato aiuterà le compagnia locali a collaborare con gradi aziende del settore, come Sony, Microsoft e Nintendo, per realizzare ulteriori giochi su console. Sono previsti anche aiuti per gli sviluppatori indipendenti.

Sempre secondo Byeong-geuk c'è la volontà anche di ridurre la grande dipendenza su giochi mobile e online, che al momento rappresentano il grosso delle produzioni locali.

Insomma, l'obiettivo sembrerebbe quello di seguire la strada tracciata con Stellar Blade e Lies of P, rispettivamente da Shift Up e NEOWIZ, entrambi giochi che sono riusciti a penetrare nel mercato console occidentale e ottenere gli apprezzamenti di pubblico e critica, mettendo così in mostra il potenziale della Corea del Sud.