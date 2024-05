Donkey Kong: Activision Blizzard stava lavorando a un platform 3D, per un rumor

Vicarious Vision, uno degli studi della scuderia di Activision Blizzard ora conosciuto come Blizzard Albany, pare abbia lavorato per alcuni mesi al prototipo di un nuovo gioco con protagonista Donkey Kong, con nome in codice "Freedom", che purtroppo non ha mai visto alla luce. Questo perlomeno stando alle fonti del portale amatoriale DK Vine, corroborate anche da DidYouKnowGaming.

Stando a queste indiscrezioni, il titolo in questione era un platform 3D, con i lavori iniziati con un piccolo gruppo di sviluppatori nel 2015, dunque prima del lancio di Nintendo Switch, per poi essere interrotti circa dopo sei mesi.