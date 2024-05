The Night of the Rabbit arriva su Nintendo Switch, PS5 e PS4, data di uscita svelata dall'eShop

A oltre dieci anni di distanza dalla pubblicazione, The Night of the Rabbit è in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch, PS5 e PS4. Per quanto riguarda la console della grande N, la data di uscita dell'avventura punta e clicca di Daedalic Entertainment è stata svelata dall'eShop ed è vicinissima: mercoledì 8 maggio.

Il prezzo è di 19,99 euro ma fino all'uscita è possibile preordinarlo con uno sconto del 20%, pagandolo solo 15,99 euro. Se siete interessati, vi rimandiamo alla pagina dedicata dell'eShop.

Per quanto riguarda le versioni PS4 e PS5, il PlayStation Store non riporta una data di uscita né ci sono comunicazioni ufficiali in proposito. Supponiamo sarà la stessa di quella per Nintendo Switch, ma lo sapremo con certezza solo nei prossimi giorni.