PlayStation Plus Premium: Suicide Squad Kill the Justice League è il nuovo gioco in prova

Sony ha aggiornato il catalogo dei giochi in prova a tempo limitato riservato agli abbonati a PlayStation Plus Premium. A maggio in particolare è stata aggiunto un solo titolo, ovvero Suicide Squad: Kill the Justice League.

A differenza delle demo, le versioni di prova a tempo del PlayStation Plus Premium permettono di accedere al gioco completo per un periodo di tempo limitato, che varia da titolo a titolo, con la possibilità di trasferire i progressi fatti qualora l'utente decida di acquistarlo.

Nel caso specifico del live service di Rocksteady sarà possibile giocare fino a un massimo di tre ore, tutto sommato un tempo più che sufficiente per farsi un'idea sommaria del gioco per poi decidere se acquistarlo o meno. Nel caso di ulteriori dubbi, poi, vi rimandiamo alla nostra recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League.