PlayStation Store: le promo del weekend per gli iscritti a PS Plus includono Alan Wake 2 e Lies of P

Sul PlayStation Store sono disponibili le Offerte del Weekend riservate esclusivamente agli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium. Le promozioni includono alcuni dei titoli maggiori dello scorso anno, tra cui Alan Wake 2 e Lies of P.

Partendo da Alan Wake 2, il gioco è in offerta a 47,99 euro, con uno sconto del 20% su totale. Anche la Deluxe Edition (include le due espansioni in arrivo e vari extra) è in promozione, al prezzo di 63,99 euro. Lies of P viene invece proposto a 41,99 euro, con il 30% di sconto sui canonici 59,99 euro.

Cambiando completamente genere, Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition è disponibile a 29,99 euro, con il 50% di sconto sul totale. Gli amanti dei picchiaduro invece potrebbero essere tentati dall'offerta in corso per Mortal Kombat 1, proposto a 37,49 euro con il 50% di sconto. Anche il Kombat Pack è a metà prezzo e potrete acquistarlo per 19,99 euro.