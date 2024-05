Pokémon Scarlatto e Violetto: in regalo un Crinealato competivo con questo codice promozionale

Il codice in questione è " 987W1THSPECS " e sarà valido solo fino alle 17:00 di martedì 7 maggio , insomma avete pochissimo tempo per riscattarlo tramite la funzione Dono Segreto.

The Pokémon Company ha svelato un nuovo codice promozionale di Pokémon Scarlatto e Violetto , tramite il quale tutti i giocatori possono ottenere gratuitamente un esemplare di Crinealato , la versione Paradosso di Misdreavus, pensato per essere giocato nelle competizioni online.

Come riscattare i codici di Pokémon Scarlatto e Violetto

Potrete riscattare il codice promozionale di Crinealato, così come tutti gli altri distribuiti da The Pokémon Company, tramite la funzione Dono Segreto di Pokémon Scarlatto e Violetto. Per utilizzarla dovrete connettere il vostro Nintendo Switch a Internet e scegliere la voce "Poképortale" dal menu di gioco e successivamente selezionare "Dono Segreto". Non è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Una volta fatto, scegliete l'opzione "Tramite codice seriale / password" e immette il codice indicato qui sopra. Completato questo passaggio otterrete il vostro regalo.