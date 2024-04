PlayStation Store, Sconti di Maggio: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

La lista dei giochi PS4 e PS5 in promozione su PlayStation Store grazie agli Sconti di Maggio è davvero lunga, e in molti casi si tratta di offerte particolarmente interessanti, che sarebbe un peccato perdersi. Dunque quali sono i nostri consigli per gli acquisti da qui al 9 maggio, data in cui l'iniziativa si concluderà? Ci sono innanzitutto le ex esclusive Xbox approdate su PS5, Hi-Fi RUSH e Pentiment, alla prima riduzione in assoluto, seguite da quel gioiello di Final Fantasy 16 e da Octopath Traveler 2. Rientrano tuttavia nell'elenco anche tanti altri giochi, dal remake di Resident Evil 4 ad Assassin's Creed Valhalla, che non sono mai stati così convenienti.

Hi-Fi RUSH L'azione coloratissima e spettacolare di Hi-Fi RUSH L'ormai ex esclusiva Xbox disponibile su PS5 incontra la sua prima promozione e ne viene fuori scontata del 30%: grazie agli Sconti di Maggio, lo straordinario action Hi-Fi RUSH può essere vostro per 20,99€ anziché 29,99€. Si tratta sicuramente di soldi ben spesi e ne siete già consapevoli se conoscete il titolo sviluppato da Tango Gameworks, che miscela combattimenti e ritmo in un mix strepitoso. Chai, il protagonista dell'avventura, si ritrova intrappolato insieme alla sua band in un misterioso mondo virtuale creato da una malvagia corporazione, e così dà fondo a tutte le sue abilità e al potere della musica per liberarsi delle orde di pericolosi robot incaricati di trattenerlo, muovendosi e attaccando con il giusto tempismo per donare alle proprie mosse la maggiore efficacia possibile. Immersi in una festa di colori e suoni, alle prese con un impianto sorprendentemente solido che viene supportato da un'eccellente grafica in cel shading e da una colonna sonora firmata da artisti come Beck, 1000mods, The Joy Formidable e Yakuza, scopriremo ben presto il motivo per cui Hi-Fi RUSH è stato accolto con grandissimo entusiasmo tanto dalla critica quanto dal pubblico. Volete saperne di più prima di procedere all'acquisto? Ecco la nostra recensione di Hi-Fi RUSH.

Pentiment L'originalissimo stile grafico di Pentiment, ora anche su PS4 e PS5 A proposito di ex esclusive Xbox, gli Sconti di Maggio segnano la prima offerta in assoluto anche per Pentiment, il gioiellino in stile medievale di Chris Sawyer e Obsidian Entertainment, che potete portarvi a casa per appena 13,39€ anziché 19,99€, risparmiando il 33%. Francamente, a un prezzo tanto accessibile sarebbe un delitto negarsi un'esperienza così brillante e peculiare. Sì, perché il gioco ci catapulta nella Baviera del 1500, nel mezzo della Riforma Protestante, mettendoci alle prese con il giovane artista Andreas Maler e con una serie di casi in cui si ritroverà coinvolto durante un percorso lungo ben venticinque anni, cercando di volta in volta di svelare il mistero che si cela dietro delitti, furti, sparizioni e intrighi. Il complesso sistema di dialoghi di Pentiment In Pentiment avremo modo di compiere scelte che andranno a influenzare il corso degli eventi e il destino stesso dei personaggi, interagendo con essi attraverso uno stratificato sistema di dialoghi ed esplorando lo scenario alla ricerca di eventuali indizi utili alle nostre indagini, mentre veniamo accompagnati da uno stile grafico che riprende le miniature e le incisioni dell'epoca. Proprio come il buon Andreas avete bisogno di ulteriori prove prima di procedere all'acquisto? Allora andate a recuperare la nostra recensione di Pentiment.

Final Fantasy 16 Il protagonista di Final Fantasy 17, Clive Rosfield Grazie agli Sconti di Maggio Final Fantasy 16 tocca il prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, vale a dire 39,99€ anziché 79,99€: uno sconto pari al 50% che potrà certamente convincere gli scettici e fare in modo che possano cimentarsi con lo splendido action RPG targato Square Enix. Procedendo all'acquisto potrete conoscere le vicende di Clive Rosfield, il drammatico incipit della sua avventura e il viaggio che il guerriero decide di intraprendere attraverso i territori di Valisthea: un mondo diviso in due continenti e alimentato dal potere dei Cristalli Madre, che venendo meno ha determinato l'arrivo di una terribile piaga. I combattimenti di Final Fantasy 16 sono visivamente di grande impatto La missione di Clive non sarà semplice, lungo il cammino troverà diversi nemici ad attenderlo e dovrà sconfiggerli attingendo a un repertorio di mosse e di abilità speciali in grado di dar vita a sequenze di azione memorabili, anche e soprattutto in combinazione con le azioni di supporto dei compagni che man mano si uniranno a lui in questa spedizione. Diretto in maniera superlativa, estremamente ricco di contenuti e dotato di un sistema di combattimento solido e spettacolare, l'ultimo capitolo della celebre serie va assolutamente recuperato a questo prezzo. Volete delle ulteriori conferme? Date un'occhiata alla nostra recensione di Final Fantasy 16.

Octopath Traveler 2 La grafica HD-2D di Octopath Traveler 2 ha un grande fascino Restiamo in casa Square Enix perché anche Octopath Traveler 2 ha toccato il prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, 35,99€ anziché 59,99€ che si traducono in una riduzione del 40% assolutamente benvenuta agli occhi di chi era in attesa di uno sconto per poter recuperare questo entusiasmante sequel, che va a migliorare in maniera importante l'esperienza del primo capitolo. La storia del gioco viene raccontata attraverso la prospettiva di otto differenti protagonisti, ognuno con un background e motivazioni peculiari che finiranno per incrociarsi durante la campagna, dando vita a una trama particolarmente sfaccettata e intrigante, anche stavolta impreziosita da una grafica in HD-2D che dona un grande fascino a personaggi e ambientazioni. Avete letto la nostra recensione di Octopath Traveler 2?

Resident Evil 4 Leon e Ashley durante la campagna di Resident Evil 4 Senza dubbio uno dei migliori remake di sempre, Resident Evil 4 non è mai stato così conveniente: grazie agli Sconti di Maggio, lo straordinario rifacimento del classico Capcom è disponibile a soli 17,19€ anziché 39,99€, con uno sconto del 57% che viene applicato a un prezzo già di per sé sostanzialmente ribassato rispetto a quello del lancio. Nei panni di Leon Kennedy, incaricati di ritrovare e salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti, faremo la conoscenza di un remoto villaggio i cui abitanti nascondono un terribile segreto. Cos'è che li rende così feroci nei confronti dei "forasteros"? Quale forza oscura si muove nell'ombra e tesse i fili di questo intrigo? Lo scopriremo nel corso di una campagna mai così avvincente, che abbiamo raccontato nella recensione di Resident Evil 4.