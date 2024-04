Manor Lords ha già venduto oltre 1 milioni di copie, in una giornata

Hooded Horse, editore di Manor Lords, ha svelato che il gioco a tema medievale ha già venduto oltre un milione di unità: l'annuncio è avvenuto il giorno successivo al lancio, quindi significa che il risultato è stato raggiunto in circa una giornata.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, dove viene anche indicato che il record di giocatori contemporanei è di 170.082: al momento della scrittura di questa notizia, tale cifra non è ancora cambiata secondo i dati di SteamDB. Secondo l'editore, si tratta di un record per il genere (intenso anche in senso più ampio, includendo giochi 4X, simulatori di colonie e tutti i tipi di strategici).

Ovviamente questo è solo l'inizio. In questi giorni Manor Lords continuerà a vendere, anche aiutato dal fatto che in molti l'hanno già acquistato e ne parleranno, creando un circolo virtuoso di acquisti e passaparola. Inoltre, ricordiamo che Manor Lords è in accesso anticipato, quindi sarà regolarmente aggiornato e ampliato, cosa che di norma causa ulteriori e regolari vendite nel corso dei mesi se non anni.