Stardew Valley: Barone aggiorna sull'arrivo della versione console dell'aggiornamento 1.6

Il creatore di Stardew Valley, Eric "ConcernedApe" Barone, ha rilasciato questa settimana una nuova patch per la versione PC e ha ora fornito dettagli sulla versione console dell'aggiornamento. Barone ha rassicurato i fan sui social media che l'aggiornamento 1.6 per console e mobile è "ancora in produzione". Purtroppo per ora questo è tutto quello che il creativo può dirci.

Barone aveva già detto che l'obiettivo era quello di pubblicare l'aggiornamento 1.6 per le console "il prima possibile", ma non aveva una data precisa. I fan, vedendo i continui aggiornamenti della versione PC, non vedono l'ora che tutte le novità arrivino anche su console.

L'ultimo aggiornamento per PC (versione 1.6.6.) include modifiche al bilanciamento e al gameplay, modifiche alla traduzione, correzioni di bug e alcune correzioni relative alle mod. Nel precedente aggiornamento per PC di questo mese, sono stati aggiunti al gioco 40 nuovi layout per la miniera.