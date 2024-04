Capcom sarebbe al lavoro sul gioco 'The Descendants' secondo un'attrice di Resident Evil

Sulla base di quanto condiviso dall'attrice Bekka Prewitt, Capcom starebbe lavorando a un nuovo gioco chiamato The Descendants. L'attrice ha infatti indicato di aver ricoperto un ruolo di supporto all'interno del progetto dell'editore giapponese.

Come potete vedere qui sotto, Prewitt ha lavorato per Capcom in passato, precisamente su Resident Evil Village dove ha ricoperto il ruolo di Bela Dimitrescu, una delle figlie di Lady Dimitrescu. Non si tratta della sua unica partecipazione videoludica, ma è certamente quella più nota e importante.

I lavori di Bekka Prewitt

Ovviamente non bisogna considerare questa informazione come un annuncio ufficiale. Prima di tutto, è possibile che quanto indicato da Prewitt includa degli errori: il nome del gioco potrebbe essere sbagliato o persino il nome dell'editore. Inoltre, non viene precisato quando questa collaborazione ha avuto luogo: è possibile che il progetto sia già stato cancellato e che si tratti di qualcosa di vecchio, che era in sviluppo anni fa ma che ora non sia uno dei progetti attivi. È anche possibile che il nome del gioco cambi prima dell'uscita, magari per non creare confusione con The First Descendant di NEXON.

In breve, per ora è solo un rumor e nulla più, sebbene arrivi da una persona che afferma di aver lavorato al progetto di Capcom.