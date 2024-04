Resident Evil 9 sarebbe stato rimandato internamente, per un noto leaker

Il noto leaker Dusk Golem - noto anche come AestheticGamer - ha condiviso nuovi rumor su Resident Evil 9, ovvero il non ancora annunciato capitolo che dovrebbe dare un seguito a Resident Evil Village.

Già in precedenza Dusk Golem aveva parlato del gioco, spiegando che sarà un prodotto a mondo aperto, facendo parte di un "trio" di giochi di questo genere che stanno sfruttando il rinnovato RE Engine (gli altri sono Dragon's Dogma 2 e Monster Hunter Wilds).

La dichiarazione di Dusk Golem

Ora, Dusk Golem afferma che un paio di anni fa Capcom mirava a presentare Resident Evil 9 quest'anno e pubblicato nel 2025, ma secondo nuove voci da lui sentite il gioco sarebbe stato rimandato per ragioni non chiare. Il leaker afferma che non si tratta in realtà di qualcosa di strano per questa saga, visto che i giochi di Resident Evil vengono spesso rimandati internamente.