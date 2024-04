10 videogiochi che ti fanno sentire potentissimo e inarrestabile

I videogiochi possono raccontare molti tipi di storie e creare personaggi unici, che superano difficoltà, creano legami e diventano man mano più forti. In alcuni casi, il focus principale è proprio quest'ultimo: la creazione di una fantasia in cui siamo i più potenti tra tutti. Tanti videogiochi ci provano e molti ci riescono. In questo nostro articolo vogliamo consigliarvi 10 giochi (in ordine totalmente casuale) che vi permettono di sentirvi veramente potenti, a modo loro.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Schiacciare i nemici e vederli esplodere ci fa sentire veramente potenti In Final Fantasy siamo gli eroi e lo stesso si può dire in Stranger of Paradise. Solo che il protagonista sembra godere un po' troppo quando fa a pezzi i nemici. Non possiamo biasimarlo, però, perché quando si comprende come sfruttare tutte le sue capacità sembra veramente di essere delle macchine di morte. Usando le parate, le mosse speciali di ogni classe e stordendo tanti nemici, è possibile eliminare in combo tanti avversari che diventeranno dei cristalli rossi ed esploderanno dandoci una soddisfazione e un senso di potenza non tipico per la serie.

DOOM Quando fai a pezzi un esercito di demoni, sei oggettivamente potente Tutta la serie di DOOM ci dà la sensazione di poter fare a pezzi qualsiasi cosa, ma nei capitoli più recenti si riesce a percepire, anche grazie a una grafica più dettagliata, la brutalità e la potenza del protagonista. Le mosse finali contro i vari demoni sono esagerate e ci piacciono proprio per questo. Anche solo correre, scattare e sparare con varie armi sempre più mortali è sufficiente però per renderci conto che DOOM è su un altro livello quando si parla di power fantasy.

Metal Gear Rising: Revengeance Non è un classico Metal Gear, ma piace anche per questo Quando Metal Gear Rising: Revengeance è stato presentato (e ancora si chiamava Metal Gear Solid: Rising), ci era stato messo di fronte un gioco nel quale avremmo potuto veramente percepire il livello di potenza della katana di Raiden, tramite la quale tagliare l'ambiente in totale libertà. Il gioco finale dopo essere stato rimaneggiato era completamente diverso, ma è comunque riuscito a farci sentire dei guerrieri impossibile da fermare, coi suoi combattimenti contro i boss sopra le righe e la possibilità di fare a pezzi i nostri avversari.

Asura's Wrath Lo vedete quel dito? È più grande di quel che sembra Quando il dito di un Buddha dieci volte più grande della Terra scende dal cielo e tu lo blocchi a mani nude, acquisisci senza ombra di dubbio il diritto di far parte di questa lista. Parliamo ovviamente di Asura's Wrath, il gioco d'azione di Capcom e CyberConnect2. Asura's Wrath è un concentrato di cultura buddista con un livello di rabbia e cattiveria che farebbe paura persino al vecchio Kratos (non quello morigerato moderno). Si tratta di un gioco nel quale non importa chi ci viene mandato contro, le nostre mani picchieranno ancora più forte e velocemente fino a quando non ci sarà più nulla di distruggere.

Prototype Corri in giro e fai a pezzi tutto, chi può fermarti? Quando si parla di brutalità, c'è un nome che non può non venire in mente: Prototype. Nei panni di un umano mutante possiamo trasformare il nostro corpo in lame e altri strumenti di morte. Prototype è prima di tutto molto violento e certamente è in grado di farci sentire i più potenti. Chiunque nella città che fa da sfondo al videogioco è solo una preda per il nostro personaggio, che è in grado di portare distruzione contro un piccolo esercito in totale solitudine. Più si avanza, inoltre, più poteri si ottengono e più ci si sente inarrestabili.

Star Wars Il Potere della Forza Nel seguito abbiamo anche due spade per il doppio della potenza Non c'è nulla come il lato oscuro della Forza per farci sentire i più potenti della galassia e Star Wars Il Potere della Forza mette le cose in chiaro già nel titolo. Ci vorrà un po' per acquisire tutti i poteri, ma una volta dominate le capacità più avanzate sentiremo che nessuno può fermarci. Nemmeno un racor sarà in grado di far nulla contro di noi. Inoltre, vi è una sezione nella quale vestiamo i panni di Darth Vader che è letteralmente immortale e può usare la Forza in modo indiscriminato.

Saints Row IV Non sappiamo quanti cannoni sono ma la potenza di fuoco pare sufficiente Saints Row, dopo i primi capitoli, è rapidamente diventato un concentrato di esagerazione e ci metteva dei panni di un personaggio in grado di portare distruzione a più non posso, ma è con Saints Row IV che siamo veramente diventati i più potenti di tutti. In questo capitolo infatti non solo siamo il Presidente degli Stati Uniti (e se non è potere questo!) ma soprattutto finiamo in una versione virtuale del mondo nel quale possiamo usare degli hack per ottenere dei veri superpoteri e combattere contro un'invasione aliena. Il gioco è ruvido, ma sicuramente vi sentirete molto potenti.

Yakuza 0 La vera potenza di Kiryu è nelle sue movenze e nel suo stile, a cosa servono i pugni? In Yakuza i protagonisti sono sempre dei combattimenti inarrestabili, potenti oltre l'inverosimile e persino gli altri personaggi si stupiscono di cosa siamo in grado di fare e cosa siamo in grado di sopportare. Tra tutti i giochi scegliamo però nello specifico Yakuza 0, non solo perché possiamo sentirci potenti sia nei panni di Kiryu che nei panni di Goro, ma anche perché una delle componenti del gioco è legata all'accumulo di denaro. Nelle fasi finali avremo dalla nostra letteralmente miliardi di Yen e potremo comprarci l'intera città. La potenza non è sempre quella dei vostri pugni!

Risk of Rain Il primo capitolo è in 2D, il secondo in 3D: scegliete voi quante dimensioni ha la vostra potenza In Risk of Rain inizialmente non vi sentire potentissimi, tutto al contrario. Ci vuole veramente poco però per iniziare a comprendere come funziona il videogioco, come ottenere potenziamenti rapidamente e fare a pezzi orde di nemici con un numero incalcolabile di effetti a schermo. Trattandosi di un roguelite ogni volta si perde la propria potenza di fuoco, ma se amate partire dal basso e diventare rapidamente un esercito racchiuso in un piccolo avatar colorato, allora questo è il gioco giusto per voi.