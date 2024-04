People Can Fly cancella la nuova IP Project Dagger, ma almeno risparmia $20 milioni

People Can Fly (Bulletstorm, Outriders) ha deciso di cancellare Project Dagger, una nuova IP videoludica di genere action/adventure in sviluppo da tempo. L'editore del gioco era Take-Two, ma due anni fa ha abbandonato il progetto e People Can Fly ha dovuto proseguire in solitaria.

Ora, il team ha deciso di bloccare la produzione di Project Dagger, in quanto non ha considerato che il prodotto avesse il giusto potenziale. L'informazione è stata condivisa dall'utente Twitter MauroNL3.

L'informazione era in realtà disponibile da inizio mese, ma il report di People Can Fly aveva evitato i riflettori.