Deadpool & Wolverine: lo sciopero ha fatto bene al film, il regista spiega come

Deadpool & Wolverine è uno dei prossimi film di Marvel ed è certamente uno dei più attesi del pubblico. Ci è voluto un po' di tempo perché fosse pronto e la causa è anche lo sciopero di Hollywood dello scorso anno. Pare però che tale "blocco" abbia fatto bene al film e agli attori.

In una recente intervista con The Associated Press, il regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy ha spiegato in che modo gli scioperi abbiano influenzato il lavoro sul progetto, sostenendo che alla fine hanno aiutato il cast e la troupe a ricalibrare le loro priorità per il film.

"L'impatto è stato reale", ha spiegato Levy. "Per me come regista e produttore, la pausa di diversi mesi è avvenuta proprio nel bel mezzo delle riprese. Non ho potuto fare altro che montare e rivedere le riprese. Ma mi ha insegnato a conoscere il mio film e ha davvero rivelato cosa stava funzionando e cosa voleva essere il film".

"Ha davvero focalizzato il nostro lavoro e credo che abbia migliorato il nostro lavoro nella seconda parte", ha aggiunto Levy. "Non è un lusso che ci si concede mai nel cinema live-action".

La produzione di Deadpool & Wolverine è stata bloccata a luglio, prima di riprendere le riprese intorno al Giorno del Ringraziamento, nel novembre del 2023. Come Levy ha affermato in precedenza, la pausa ha permesso a lui e a Reynolds di "avere il tempo di conoscere e riflettere" sulla storia.