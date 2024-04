Deadpool & Wolverine non è Deadpool 3: il regista ci tiene alla differenza

Deadpool & Wolverine, uno dei prossimi film Marvel in arrivo, non deve essere visto come Deadpool 3. Si tratta di una cosa separata.

L'informazione arriva dal CinemaCon, durante il quale il regista Shawn Levy ha detto la propria sulla questione, affermando: "Per quanto riguarda la creazione della storia di Deadpool e Wolverine, mi sono sentito privilegiato ogni giorno perché si tratta di due grandi star del cinema nei loro ruoli più iconici. Mi ha anche dato un'opportunità. È il terzo film di Deadpool, ma non è Deadpool 3. È una cosa diversa, che si svolge in modo diverso. È una cosa diversa, molto legata ai personaggi di Deadpool e Wolverine. E non cerca di copiare nulla dei primi due film. Erano fantastici, ma questa è un'avventura con due personaggi".