Deadpool 3, l'Elektra di Jennifer Garner comparirà nel film Marvel?

Come sappiamo, Deadpool 3 vedrà la presenza di Hugh Jackman nei panni di Wolverine , ma a quanto pare il mutante con gli artigli non sarà l'unico ospite della pellicola, che anzi pare giocherà anch'essa con il concetto di multiverso .

Una chiusura per i film pre-MCU?

Daredevil

L'idea che sembra prendere forma alla luce delle ultime indiscrezioni è che Deadpool 3 possa porsi in qualche modo come una versione folle e sconclusionata di Spider-Man: No Way Home, andando però a pescare dai film Marvel prodotti prima dell'MCU.

Per eventuali conferme ufficiali, ad ogni modo, bisognerà attendere: l'uscita del nuovo film dedicato al mercenario chiacchierone nelle sale cinematografiche è fissata al 3 maggio 2024.