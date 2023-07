Xbox Game Pass, torna l'offerta a 1 dollaro ma solo per Ultimate e PC

È tornata l'offerta che consente ai nuovi utenti di acquistare un mese di abbonamento a Xbox Game Pass per solo 1 dollaro, ma in questo momento la promo è disponibile unicamente per le sottoscrizioni a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Al contempo, come abbiamo riportato in giornata, la conversione da LIVE Gold a Xbox Game Pass Ultimate è diventata meno conveniente, passando a un tasso di 3:2 in luogo del precedente 1:1.