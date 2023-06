Xbox Series X e Xbox Game Pass: aumenta il prezzo in Italia e non solo

Microsoft ha annunciato un aumento di prezzo per Xbox Series X e Xbox Game Pass che coinvolgerà l'Italia e la maggior parte dei paesi all'infuori di Stati Uniti, Giappone, Cile, Brasile e Colombia.

Il prezzo di Xbox Series X passerà dai 499,99 euro attuali a 549,99 euro a partire dall'1 agosto 2023, pareggiando dunque l'aumento di prezzo applicato da Sony per PS5 lo scorso anno. Nessun rincaro in programma, invece, per Xbox Series S, che manterrà il prezzo consigliato di 249,99 euro.

Per quanto riguarda Xbox Game Pass il prezzo dell'abbonamento mensile a Ultimate passerà da 12,99 euro a 14,99 euro. Quello base per console invece subirà un aumento da 9,99 euro a 10,99 euro. Non ci saranno variazioni per PC Game Pass, che continuerà ad essere proposto a 9,99 euro al mese.

I rincari relativi al Game Pass saranno attivi dal 6 luglio 2023 per i nuovi iscritti, mentre saranno in vigore a partire dal 13 agosto 2023 per chi è già abbonato, dunque vi suggeriamo di prolungare la vostra sottoscrizione prima dell'aumento dei prezzi. Precisiamo che per chi è abbonato a Xbox Game Pass tramite un codice annuale, il nuovo prezzo non avrà effetto fino a quando non non si rinnoverà l'abbonamento.

"Abbiamo mantenuto i nostri prezzi per console per molti anni e ora li abbiamo adeguati per riflettere le condizioni competitive in ciascun mercato", ha detto Kari Perez, head of communication di Xbox in un una nota inviata al portale The Verge.

Perez ha sottolineato che l'aumento dei prezzi non sono correlati al tentativo di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Che ne pensate, rimarrete abbonati a Xbox Game Pass anche dopo che l'aumento dei prezzi entrerà in vigore? Fatecelo sapere nei commenti.