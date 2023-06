Super Mario RPG: il remake per Nintendo Switch si presenta in una ricca galleria d'immagini

Super Mario RPG è stato una delle sorprese del Nintendo Direct odierno, presentato con un trailer per la gioia di tutti. Ora è la volta di vedere un bel po' di immagini statiche, che mostrano in modo plastico l'ottimo lavoro di svecchiamento grafico operato dagli sviluppatori, che hanno modernizzato il gioco dandogli un look più in linea con quello della versione più recente di Mario.

Quindi, qui di seguito potete vedere una galleria piena di immagini del remake di Super Mario RPG, che vi renderanno sicuramente felici:

Il comunicato ufficiale intanto ci ricorda che Super Mario RPG fu "pubblicato in origine solo in Giappone e negli Stati Uniti per Super NES". Nel gioco dovremo unirci a "Mario, Bowser, la Principessa Peach e i personaggi originali Mallow e Geno in un RPG ricco di colpi di scena e tesori. Mario deve unire le forze con i suoi alleati per fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno, recuperare sette stelle e riparare la Via Stellare. Che tu abbia giocato all'originale o no, puoi tuffarti in questa versione per Nintendo Switch del primissimo RPG della serie Super Mario. Super Mario RPG arriverà su Nintendo Switch il 17 novembre."