Final Fantasy 16: la video analisi di DF loda la grafica ma i 60 fps sono problematici

Final Fantasy 16 è stato analizzato anche dal nuovo video approfondimento di Digital Foundry, come da tradizione, con un'analisi che ha dispensato molte lodi per la pulizia e lo stile grafico ma ha anche rilevato alcuni problemi, in particolare per quanto riguarda la modalità Performance a 60 fps.

L'analisi definisce Final Fantasy 16 "uno dei giochi più rifiniti provati quest'anno" dalla rubrica tecnica in questione, sebbene "non sia affatto perfetto", riferendosi in particolare alla modalità Performance.

I giornalisti hanno inoltre notato come le radici siano chiaramente riscontrabili in Final Fantasy XIV.

Per quanto riguarda la grafica, DF loda i modelli poligonali dei personaggi, la resa di tessuti, materiali e micro-dettagli visibili soprattutto nelle scene d'intermezzo. A questo proposito, si può vedere un certo gap qualitativo tra il gameplay e le scene d'intermezzo, soprattutto per quanto riguarda i personaggi, ma ci sono livelli qualitativi diversi anche tra diverse scene d'intermezzo.

Le animazioni possono apparire bizzarre in un primo momento, se ci si aspetta un approccio più realistico, ma si tratta solo di abituarsi a questo stile. La forte presenza di motion blur può infastidire alcuni utenti, ma si tratta di una questione soggettiva. Non c'è un passaggio dinamico tra giorno e notte: la luce non è calcolata in tempo reale ma è "pre-baked", ovvero precalcolata per ottenere la massima coesione in termini artistici, particolarmente spettacolari risultano le sequenze di combattimento con gli Eikon.

Per quanto riguarda la risoluzione, in modalità Qualità Grafica questa è dinamica e varia tra 1080p e 1440p, con upscale a 4K, mentre in modalità Performance la risoluzione dinamica scende tra 720p e 1080p, con upscale a 1440p. Quest'ultima, sebbene combinata con TAA, "non ha un bell'aspetto", in base a quanto riferito, anche perché il gioco sembra utilizzare l'FSR1 e non l'FSR2.

Digital Foundry ha testato la versione con patch del day one applicata, ma non ha trovato particolari miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni. In modalità Qualità grafica le performance sono stabili a 30 fps, mentre in modalità Performance ci sono molto problemi a mantenere i 60 fps, con frequenti cadute verso i 40 fps e al di sotto della soglia necessaria per l'intervento del VRR, che dunque non risolve la questione.

Il gioco mantiene con più consistenza i 60 fps durante i combattimenti, dove la risoluzione scende a 720p, in base a quanto riferito, mentre le scene d'intermezzo sono tutte bloccate a 30 fps. In generale, Digital Foundry consiglia di giocare utilizzando la modalità Qualità Grafica a 30 fps, di gran lunga migliore, nel complesso.

Per il resto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Final Fantasy 16 e ricordiamo anche i primi voti delle recensioni, che sono comunque molto positivi.